Công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các điểm di tích

Đặc thù tại các điểm di tích, đền, chùa,… là luôn thắp hương, nến và có lượng người lớn tập trung nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nhằm hạn chế cháy và thiệt hại do cháy, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, các chiến dịch tập huấn nâng cao kỹ năng cho người dân cũng như ban quản lý các điểm di tích, đền, chùa.

Mọi năm, vào dịp đầu năm, lượng người dân và du khách thập phương về thăm quan và dâng hương tại các di tích, chùa chiền tăng nhanh, dẫn tới nguy cơ về cháy nổ cao. Tuy nhiên, năm nay trước tình hình dịch bệnh, lượng du khách đến các điểm tổ chức lễ hội giảm rõ rệt.

Phủ Tây Hồ - Hà Nội

Trước tình hình mới, lực lượng phòng cháy công an thành phố và công an các quận huyện trên địa bàn Hà Nội vẫn triển khai công tác tuyên truyền hướng dẫn lực lượng cơ sở, chấn chỉnh nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các di tích, điểm tham quan,… Lực lượng đã triển khai cho ban quản lý các di tích ký cam kết, tăng cường kiểm tra các thiết bị đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở các đình, đền, chùa,… Sau đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của ban quản lý trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót; đồng thời hướng dẫn tuyên truyền các quy định trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ông Nguyễn Đình Năng – Ban Quản lý di tích đình làng Quan Nhân – Hà Nội, cho biết: “Với Ban quản lý, công tác phòng cháy chữa cháy lúc nào cũng đưa lên hàng đầu. Hàng năm, Ban quản lý di tích vẫn mua thêm các thiết bị mới để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy”

Thượng úy Lê Đình Đạt – đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy – công an quận Thanh Xuân – Hà Nội chia sẻ: “Trong năm 2020, công an quận Thanh Xuân có đi sâu hơn vào công tác tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng tập huấn về thoát nạn tại đình, đền, chùa; thường xuyên lập báo cáo gửi Ủy ban và Quận ủy để nắm bắt tình hình thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở”

Trên địa bàn quận Thanh Xuân – Hà nội hiện có khoảng 16 đình, đền, chùa… nằm rải rác trên các phường. Ngay từ đầu năm, công an quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn bộ các di tích này, hướng dẫn cho trụ trì và các ban quản lý di tích về công tác phòng cháy chữa cháy; đưa ra những khuyến cáo đảm bảo an toàn trong những hoạt động: thắp hương, đốt vàng mã,…

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân đi lễ cần nêu cao tinh thần, ý thức trong việc chấp hành đúng quy định đảm bảo phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại những khu di tích.

