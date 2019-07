Công ty CP chứng khoán SSI công bố kết quả báo cáo tài chính riêng quý II/2019

Quảng cáo

Ngày 19/07/2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý 2. 2019, ghi nhận tổng doanh thu quý 2.2019 đạt 743,5 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế đạt 239,2 tỷ VNĐ. Các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu là hoạt động kinh doanh nguồn vốn, môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, và hoạt động đầu tư. Trong đó, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính tiếp tục có thành tích nổi bật, đạt doanh thu 265,78 tỷ VNĐ trong quý 2.2019, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị phần môi giới Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ, SSI vững vàng tại vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng năm thứ 6 liên tiếp, đạt 13,15% tại HOSE và 11,11% tại HNX quý 2.2019.

Kết thúc nửa đầu năm, SSI ước tổng doanh thu hợp nhất 6T2019 là 1.514 tỷ VNĐ - đạt 40% kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 510 tỷ VNĐ - đạt 30% kế hoạch về lợi nhuận. Kết quả này không đáp ứng được kỳ vọng kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã trình ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên hoàn toàn phù hợp với bối cảnh thị trường chung có nhiều diễn biến tiêu cực.

Quý 2.2019, thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua những biến động mạnh, VN-Index giảm 3,14% so với thời điểm cuối quý 1. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh: tổng giá trị giao dịch bình quân quý 2 chỉ đạt 4.325 tỷ VNĐ, giảm 40%; tính riêng trên sàn HOSE, giá trị giao dịch bình quân giảm 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2019 giảm xấp xỉ 45%. Các bất ổn bên ngoài như mâu thuẫn thương mại quốc tế, lo ngại tăng trưởng chậm dẫn đến việc rút vốn khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu đã chi phối không chỉ thị trường tài chính trong nước mà hầu như toàn bộ các thị trường trên thế giới. Thị trường Việt Nam mất đi một động lực quan trọng khi khối ngoại bán ròng 921 tỷ VNĐ trên HOSE qua kênh khớp lệnh – ngược lại với xu hướng mua ròng 2.220 tỷ đồng quý trước. Thanh khoản giảm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán và hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của Công ty giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt 131 tỷ VNĐ và 178 tỷ VNĐ trong quý 2.2019.

Tháng 7/2019, thị trường đón nhận một số tín hiệu tích cực như kỳ vọng việc FED giảm lãi suất để kích thích kinh tế Mỹ kéo theo tăng trưởng toàn cầu, Việt Nam ký kết EVFTA mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu hàng hóa vào EU; tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp đầu ngành vẫn duy trì ổn định đưa định giá của thị trường về mức hấp dẫn; sự trở lại của dòng vốn nước ngoài; Quỹ Premia MSCI Vietnam ETF – quỹ ETF ngoại thứ 3 bắt đầu giải ngân vào thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh các chỉ số vĩ mô được duy trì ổn định, SSI kỳ vọng vào sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của thị trường vào nửa cuối năm. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc cho biết “Hội Đồng Quản Trị SSI chưa có ý định xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019”.

Vui lòng xem Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2.2019 và 6 tháng đầu năm 2019 tại đây.

PV