Công ty CP Du lịch An Giang: Đơn vị uy tín khai thác du lịch hàng đầu

Công ty CP Du lịch An Giang đang sở hữu nhiều khách sạn, khu du lịch tại các vị trí đắc địa và tiện nghi. Đó là Cụm khách sạn Đông Xuyên bao gồm chuỗi hệ thống 02 nhà hàng (NH Đông Xuyên, NH Long Xuyên) và 03 khách sạn (KS Đông Xuyên, KS Long Xuyên, KS Cửu Long) tọa lạc tại trung tâm TP. Long Xuyên và Sao Mai Resort Châu Đốc-khu nghỉ dưỡng cao cấp - nằm trong tổng thể khu di tích Núi Sam, gần kề Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam rất linh thiêng thu hút khoảng 3 triệu lượt khách đến chiêm ngưỡng và cúng bái hàng năm. Hệ thống khách sạn gần 200 phòng tiêu chuẩn từ 2 sao đến 4 sao, rất thuận lợi cho du khách lựa chọn, là địa điểm tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị hay nghỉ dưỡng với bạn bè và người thân. Các khu du lịch đều là những điểm đến nổi tiếng của An Giang như Khu di tích lịch sử và du lịch Đồi Tức Dụp - ngọn đồi lịch sử huyền thoại với tên gọi khác “Đồi hai triệu đô la” - nơi nhiều lần được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bình chọn là “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL”; Khu du lịch sinh thái Sao Mai Trà Sư được biết đến là khu rừng tràm đặc trưng của vùng đồng bằng ngập nước tứ giác Long Xuyên bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, nguồn tài nguyên động, thực vật phong phú (hơn 140 loài động vật và trên 150 loại cây cỏ, dược liệu quý), đến với KDL sinh thái Sao Mai Trà Sư du khách còn được thưởng thức ẩm thực vô cùng độc đáo bởi sự kết tinh của nền văn hóa cộng sinh lâu đời của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer đã sinh sống tại nơi đây. Với những lợi thế đó, Công ty CP Du lịch An Giang quyết tâm đầu tư quy mô lớn vào các khu du lịch trực thuộc, đặc biệt KDL sinh thái Sao Mai Trà Sư sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm của Tỉnh và của cả vùng ĐBSCL trong thời gian không xa.

Công ty CP Du lịch An Giang có thêm lợi thế khác là Trung tâm Dịch vụ Du lịch. Đây là đơn vị chuyên tổ chức các tour đưa đón khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các chuyến du lịch khám phá tại An Giang cũng như các điểm đến trong và ngoài nước. Trung tâm sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu nghề, luôn lắng nghe, không ngừng cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất. Với nhiều lợi thế như vậy, Công ty CP Du lịch An Giang được nhiều đoàn du khách và các công ty lữ hành ưu tiên chọn là đơn vị đối tác để hợp đồng tham quan hoặc landtour khám phá thất sơn huyền bí kết hợp du lịch tâm linh và trải nghiệm đồi, rừng, sông, hồ An Giang, mỗi nơi mỗi vẻ đẹp tiềm ẩn, tất cả đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách.

Phòng ăn Vip Nhà hàng Đông Xuyên

Với phương châm của Công ty CP Du lịch An Giang “Chất lượng là ưu tiên hàng đầu”; do vậy, Ban lãnh đạo luôn xem khách hàng và đối tác là những người bạn đồng hành trong suốt quá trình phát triển của công ty. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu và là niềm vui, sự động viên to lớn để công ty chinh phục những giá trị và thành công mới.

Với những nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Công ty CP Du lịch An Giang đã vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam công nhận và trao tặng danh hiệu “Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam” trong nhiều năm qua và vinh dự đón nhận cờ và bằng khen của Tổng cục Du lịch với danh hiệu “Khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam” trong nhiều năm liền.

