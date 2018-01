Công ty CP than Núi Béo: Từ lộ thiên đến hầm lò

Ý tưởng táo bạo

Năm 2017 đánh dấu một dấu mốc quan quan trọng đối với Công ty CP than Núi Béo với việc cho ra tấn than đầu tiên tại mức -300 mét so với mực nước nước biển bằng công nghệ khai thác than hầm lò. Điều đặc biệt hơn là trước đó chỉ vài năm, Công ty còn là mỏ khai thác lộ thiên 100%. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Than Núi Béo sẽ chuyển sang khai thác bằng công nghệ hầm lò 100%.

Cách đây vài năm, với công nghệ khai thác than lộ thiên tiên tiến, Công ty đã từng sản xuất mỗi năm trên 5 triệu tấn than. Do trữ lượng than lộ thiên ngày càng xuống sâu, công tác môi trường trên địa bàn TP. Hạ Long cũng đặt ra nhiệm vụ cần phải thay đổi công nghệ khai thác thân thiện với môi trường hơn, theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch thành phố du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Trước yêu cầu đó, Công ty đã chủ động giảm dần sản lượng khai thác than lộ thiên, chủ động đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lập dự án khai thác than hầm lò.

Lúc đầu, nhiều người khá e ngại ý tưởng táo bạo này. Tuy nhiên, được lãnh đạo Tập đoàn tiếp sức, thợ mỏ Than Núi Béo đã nhanh chóng triển khai thực hiện, lập dự án xây dựng mỏ than hầm lò hiện đại hơn các mỏ hiện tại ngành than đang khai thác. Dự án được thiết kế mở vỉa bằng cặp giếng đứng xuống sâu đến mức -350 mét để có thể khai thác tầng than ở mức -300 mét trở lên trong giai đoạn I. Các giai đoạn sau sẽ tiếp tục được khai thác xuống sâu hơn. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.300 tỷ đồng, công suất thiết kế 2 triệu tấn than/năm. Dự án được thiết kế mở vỉa bằng cặp giếng đứng đầu tiên do các đơn vị trong nước tự tổ chức, thiết kế, thi công...

Thực hiện quyết liệt

Dự án Khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo được khởi công giữa năm 2012. Công ty xác định, đây là dự án mang tính chiến lược quan trọng đối với sự phát triển trong việc chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò chính quy theo hướng hiện đại. Vì vậy, để bảo đảm đúng tiến độ, ngay từ khi triển khai, Công ty đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ dự án, khai thông, mở vỉa độc lập cho khu IV, vỉa 11... Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai, Công ty đã mở được lò chợ đầu tiên và bắt đầu khai thác. Từ giữa năm 2017, Công ty đã bắt đầu khai thác than tại lò chợ số 1 với sản lượng đến hết năm 2017 đạt 100.000 tấn than.

Về đào lò đối với khu trung tâm, Công ty CP than Núi Béo đã hoàn thiện việc thi công xây dựng cặp giếng đứng và phần chính sân ga, hầm trạm. Công ty đang lắp đặt thiết bị trục tải giếng đứng phụ, tổ chức đào lò khoanh vùng lò chợ số 2 và 2 mũi đào lò tiếp cận từ mức -50 đến -140. Hiện nay, Than Núi Béo đã chính thức trở thành công ty khai thác than hỗn hợp lộ thiên và hầm lò.

Lãnh đạo Công ty cho biết, theo kế hoạch của dự án, năm 2018, Công ty sẽ đưa lò chợ cơ giới hóa vào sản xuất với 3 lò chợ, công suất dự kiến đạt 500.000 tấn than. Năm 2020, đưa 6 lò chợ vào khai thác, sản lượng than hầm lò đạt hơn 1,1 triệu tấn/năm. Đến năm 2022, đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than/năm.

Hiện nay, Công ty CP than Núi Béo chỉ duy trì khai thác lộ thiên với sản lượng hàng năm từ 500.000 - 700.000 tấn. Dự kiến, đến năm 2019, Công ty sẽ kết thúc công nghệ khai thác than lộ thiên, chuyển sang khai thác hầm lò 100%.

PV