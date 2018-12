Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng với hoạt động từ thiện nhân văn

Tuy nhiên, với những bước đi vững chắc, và với phương châm “vừa kinh doanh vừa học hỏi, rút kinh nghiệm”, kết quả kinh doanh hàng năm đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của XSKT Sóc Trăng những năm qua trên mọi lĩnh vực. Công ty đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường, giữ vững tốc độ tăng trưởng; các chỉ tiêu về doanh số tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách đều hoàn thành vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, XSKT Sóc Trăng đã tổ chức được mạng lưới trên 130 đại lý, vé xổ số Sóc Trăng đã phát hành đến 20 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam và được khách hàng hết sức ủng hộ; Uy tín và sức cạnh tranh của thương hiệu XSKT Sóc Trăng ngày càng được nâng cao trên thị trường.

Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng cho biết: Tính đến hết tháng 10/2018, doanh số tiêu thụ của Công ty đạt 2.575 tỉ, đạt 97,98% so kế hoạch năm, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận đạt 385,859 tỉ, đạt 128,62% so kế hoạch năm, tăng 30,37% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách 880,38 tỉ, đạt 108,95% so kế hoạch năm và tăng 29,08% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, Công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập của người trúng thưởng và thuế thu nhập đại lý 81 tỉ đồng.

Từ hiệu quả hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng đã đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, hoạt động xổ số kiến thiết đã tạo điều kiện giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn người, góp phần tích cực vào chủ trương giải quyết tình trạng thất nghiệp, lao động thời vụ, xóa đói giảm nghèo…; qua đó giúp Công ty tham gia tích cực cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng còn là đơn vị có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh cộng đồng với hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Trong 5 năm qua, Công ty đã tài trợ xây dựng 162 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, mái ấm tình thương, trị giá mỗi căn từ 30-50 triệu đồng; thông qua UBMTTQVN tỉnh, Công ty tài trợ xây dựng 792 căn nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 20 tỉ đồng; đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa 500 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn; Quỹ học bổng Lương Định Của 13,5 tỉ đồng; tài trợ 09 chiếc xe cứu thương, tổng trị giá 11,5 tỉ đồng cho ngành y tế tỉnh; ủng hộ phong trào thanh thiếu nhi 500 triệu đồng; ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt,…; hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao của tỉnh; tài trợ kinh phí mua Báo Sóc Trăng cho hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.... với tổng số tiền trên 65 tỉ đồng. Ngoài ra, nhân dịp Tết Trung thu và Tết Nguyên đán hàng năm, CĐCS Công ty phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố Sóc Trăng tổ chức họp mặt, tặng quà cho hàng trăm cháu thiếu nhi nghèo, tạo điều kiện cho các cháu hòa nhập, vui Tết cổ truyền cùng với thiếu nhi cả nước.

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ủy ban MTTQVN Tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao 125 căn nhà đại đoàn kết cho 125 hộ nghèo của tỉnh. Chương trình này cũng sẽ được thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Anh Nguyễn Văn Phụ ở ấp An Tập, xã Thiện Mỹ (Châu Thành) vui vẻ nói: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa dột nát nhưng không có điều kiện sửa chữa. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng căn nhà đại đoàn kết khang trang, kín đáo, không còn lo cảnh dột nát như trước”.

Ông Nguyễn Văn Thùy, ngụ tại khóm Mỹ Thanh, Phường 3 (TX. Ngã Năm), người được Công ty hỗ trợ xây nhà phấn khởi: “Tôi là cán bộ hưu trí, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chưa có nhà ở ổn định nên được chính quyền địa phương giới thiệu và được Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà. Vì vậy hiện nay gia đình tôi đã có nhà mới, kiên cố để ở ổn định, yên tâm vui sống rồi”.

Chị Liêu Thị Chăm, người dân tộc Khmer (30 tuổi), ngụ tại khóm 3, phường 5 (TP Sóc Trăng) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều là người Khmer, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bản thân tôi không có nghề nghiệp, vợ chồng cũng không có đất sản xuất. Chồng tôi làm công nhân thủy sản mức lương chỉ từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng nên chi tiêu cho gia đình 4 người tằn tiện lắm mới đủ. Nhà cửa thì chỉ là nhà cây là tạm bợ, mưa xuống thì dột ướt hết. Vợ chồng tôi luôn khát khao là sao có một căn có căn nhà nhưng với thu nhập như thế thì làm cả đời cũng chỉ... đủ ăn. May sao, Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng đã giang tay hỗ trợ. Nói thật lòng, ngày đón nhận nhà mới tôi mừng như được trúng số anh ạ”. Với những đóng góp thiết thực của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, trong những năm qua, nhiều hộ nghèo trong và ngoài tỉnh đã có được mái ấm khang trang.

Với thành tích đạt được, Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, XSKT Sóc Trăng còn được UBND tỉnh tặng bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc hàng năm; nhiều bằng khen của Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ. Công ty còn được công nhận nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chia sẻ: “Bên cạnh đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng luôn tích cực tham gia các hoạt động, công tác từ thiện xã hội. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về các chương trình giảm nghèo, toàn dân chung tay, góp sức chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ban lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động công ty xác định đây là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống”.

