Cùng Crescent Mall phòng chống Covid-19: thao tác đơn giản, hiệu quả bất ngờ

Tại Việt Nam hiện tại, nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn cho xã hội về việc rửa tay có thể phòng chống Covid-19 (Corona), Viện Sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (Bộ Y tế) và ca sĩ Min, ca sĩ Erik đã hợp tác cho ra sản phẩm “Ghen Cô Vy” và tạo ra một cơn sốt toàn cầu.

Crescent Mall đã thực hiện vũ điệu rửa tay “Ghen Cô Vy” nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức rửa tay bảo vệ sức khoẻ và thông điệp "Spread the love, not the virus"

Thay mặt Crescent Mall - từ các anh Bảo vệ, những cô chú lao công hay nhân viên, Ban Giám đốc điều hành - đã chung tay tạo nên phiên bản mới lạ, riêng biệt cover từ bài nhạc trending Ghen Cô Vy được sáng tác bởi Khắc Hưng.

Cùng xem qua đoạn video bạn nhé!

