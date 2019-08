'Cùng Grab chung Tay - Xây cầu đến lớp'

Quảng cáo

Nguyễn Huỳnh Như – học sinh lớp 7 Trường THCS - THPT Phú Qưới mừng rỡ: “Con vui lắm cô chú ơi, có cây cầu, từ nay con sẽ không phải đi đò qua sông để đến trường hay phải đi vòng 5km khi không có đò. Con cũng sẽ không sợ té ngã mỗi khi xuống đò, qua đò nữa. Đường đến trường của con đã sướng hơn rồi”.

Hòa chung niềm vui của học sinh, người dân ấp Phú Thạnh A, cô giáo Nguyễn Ngọc Thúy – Trường THCS –THPT Phú Qưới cười hớn hở: “Cây cầu Phú Thạnh A rất ý nghĩa với người dân chúng tôi nói chung và các em học sinh nói riêng. Các em trong ấp sẽ thoát cảnh đi lại đò giang, khỏi sợ té ngã khi trời mưa gió. Cây cầu còn giúp bà con đi lại, di chuyển nông sản thuận lợi, kinh tế, giao thông nhờ cây cầu sẽ phát triển hơn”.

Cùng thời điểm, một cây cầu khác tại tỉnh Vĩnh Long cũng được khởi công, đó là cầu Phước Thới B (ở xã Phước Thới B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít).

“18 năm qua, bà con chúng tôi đi từ bờ bên này qua bờ bên kia trên cây cầu khỉ chênh vênh này đây- ông Nguyễn Văn Khá người dân trong ấp vừa chỉ vào cầu khỉ vừa nói – Cầu chỉ có một cây dừa bắc qua thôi, trời mưa trơn trượt dữ lắm. Tội sắp nhỏ, đi học mà qua cầu khỉ phải có cha mẹ hay người lớn dắt qua chứ sắp nhỏ đâu dám đi một mình, trượt té chết à. Hay tin sẽ có cây cầu mới kiên cố, rộng rãi thay thế cầu khỉ, chúng tôi mừng hết biết. Nay khởi công, chỉ vài tháng sau là chúng tôi thoát khổ rồi. Chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn nhà tài trợ, chính quyền địa phương”.

Nụ cười, sự rạng rỡ không chỉ ngời ngời trên khuôn mặt của ông Nguyễn Văn Khá, của em Huỳnh Như, cô Ngọc Thúy mà còn ở hầu hết người dân. Không vui sao được khi hàng bao đời nay, từ bờ bên đây muốn sang bờ bên đó, nếu không có đò bà con, học sinh phải lội hoặc đi lại trên cầu khỉ tạm bợ, đầy nguy hiểm. Những cây cầu sẽ được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép với bề rộng đủ để đón được ô tô vào ấp. Đó là niềm mơ ước bao lâu nay của bà con của các em học trong ấp, và nay sắp trở thành hiện thực.

Đây là hai cây cầu đầu tiên trong Dự án “Cùng Grab Chung Tay - Xây Cầu Đến Lớp” do Công ty TNHH Grab Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quan hệ đối tác, công ty TNHH Grab Việt Nam chia sẻ tại lễ khởi công: “Cho tới nay, chúng tôi đã ghi nhận hơn 2,5 tỉ đồng đóng góp từ người dùng Grab trên cả nước bằng cách đổi điểm GrabRewards để cùng chung tay xây cầu đến lớp. Dự án “Xây Cầu Đến Lớp” là một trong những cam kết của chúng tôi để thực hiện sứ mệnh Công nghệ vì cộng đồng (#TechforGood). Buổi lễ khởi công hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài xây dựng những cây cầu kết nối đôi bờ tri thức. Trong vài tháng tới đây, hai cây cầu mới, bền vững sẽ hình thành. Và sẽ còn nhiều cây cầu nữa được xây dựng nên trong năm 2019”.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quan hệ đối tác, công ty TNHH Grab Việt Nam tại buổi lễ Cùng có mặt tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN chia sẻ: “Grab là một trong các công ty công nghệ không những tạo nên thói quen đi lại thuận lợi, an toàn, tiết kiệm cho người dân mà còn có thể tạo điều kiện để cộng đồng tham gia các chương trình thiện nguyện như dự án này, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân và phát triển đất nước. Đây là việc làm rất có ý nghĩa mà tôi nghĩ cộng đồng rất hứng thú tham gia. Thay mặt Quỹ BTTEVN, tôi xin cảm ơn Grab, đặc biệt là người dùng ứng dụng Grab đã cùng chung tay xây dựng nên những cây cầu ý nghĩa cho học sinh trên địa bàn cả nước. Chúc cho 5 năm thành tựu của Grab ngày càng phát triển, bền vững để tiếp tục trở thành một siêu ứng dụng và mang đến nhiều chương trình ý nghĩa khác cho cộng đồng”. Sau lễ khởi công xây cầu tại Vĩnh Long, trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, ba cây cầu kiên cố ở tỉnh Tiền Giang và Hà Giang của dự án “Cùng Grab Chung Tay - Xây Cầu Đến Lớp” cũng sẽ được khởi công, giúp học sinh, người dân ở các vùng quê xa xôi, cách trở được đến trường, đi lại thuận lợi, bình an.

