Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT trong mọi trường hợp

Theo báo cáo của Bộ Y tế vừa gửi tới Quốc hội, tính hết năm 2017, số người tham gia BHYT đạt 81,2 triệu người (tăng 5,3 triệu người so với năm 2016, vượt 3,78% so với kế hoạch Chính phủ giao). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,9% dân số (vượt 4,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao). Quỹ BHYT dự phòng kết dư 37.947 tỷ đồng. Số kết dư này được sử dụng đầu tư sinh lời theo quy định của luật và được Hội đồng quản lý quý quyết định, với tỷ lệ bình quân 82% đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, 18% gửi các ngân hàng. Tổng số tiền lãi phát sinh từ đầu tư Quỹ BHYT giai đoạn 2016-2018 ước đạt 8.388 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lãi bình quân gần 7%/năm.