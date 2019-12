Dịch vụ Thu hộ học phí của BIDV vào Top 10 “Tin & Dùng” 2019

Quảng cáo

Dịch vụ Thu hộ học phí là cấu phần quan trọng của Dịch vụ Thanh toán và Quản lý tiền tệ BIDV dành cho khách hàng tổ chức được triển khai từ năm 2012. Dịch vụ này được BIDV thiết kế vận hành dựa trên kết nối dữ liệu, tự động hóa trên nền tảng công nghệ hiện đại với hình thức thanh toán đa dạng tạo thuận tiện cho phụ huynh/học sinh thanh toán học phí.

Dịch vụ thanh toán học phí do BIDV cung cấp luôn đảm bảo an toàn, chính xác và kịp thời, giúp nhà trường và các tổ chức đào tạo không chỉ dễ dàng quản lý các khoản phải thu thông qua các báo cáo thu hộ do BIDV cung cấp mà còn tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả.

Đến tháng 10/2019, đã có hơn 250 trường/tổ chức đã thực hiện kết nối thu hộ học phí với BIDV, qua đó đã kết nối thu hộ cho hàng trăm ngàn khách hàng cá nhân (là phụ huynh, học sinh, sinh viên…) trên toàn quốc.

P.V