Động lực mới ở ngành Than

Vượt qua thách thức

Giai đoạn từ năm 2015-2017 là quãng thời gian khó khăn nhất đối với TKV do thị trường than bị giảm sút mạnh, thời tiết bất thường ảnh hưởng đến sản xuất của toàn ngành; thuế suất thuế tài nguyên tăng thêm 3% làm cho giá thành than tăng, lượng than tồn kho lớn…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Tập đoàn đã chỉ đạo, điều hành sản xuất phù hợp theo nhu cầu của thị trường và sự điều hành của Chính phủ, với mục tiêu ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm cho người lao động và đảm bảo hiệu quả SXKD. Sản lượng cơ giới hóa, tự động hóa (CGH, TĐH) trong khai thác than tăng cao. Điển hình Công ty than Hà Lầm lò chợ công suất 0,6 và 1,2 triệu tấn/năm đã vào hoạt động đạt công suất thiết kế. TKV cũng đã hoàn thành đầu tư các tuyến băng tải chở than với tổng công suất vận chuyển 24 triệu tấn than/năm, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, loại trừ được ô nhiễm môi trường do vận chuyển bằng ô tô.

Đặc biệt với phương án liên thông các mỏ lộ thiên và hầm lò được triển khai bước đầu đạt được kết quả khả quan mở ra triển vọng về đầu tư các mỏ có công suất cao như ba mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu - Cao Sơn, giảm hệ số bóc, cung độ vận chuyển; hoàn thành đường lò nối thông Hạ My - Đồng Vông - Công ty than Uông Bí giảm khoảng cách vận chuyển than bằng ô tô trên mặt đất khoảng 21km. Tập đoàn đã kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư, đẩy mạnh thực hiện và đã hoàn thành một số dự án trọng điểm về than...

Song song với tập trung cho công tác đầu tư lâu dài, TKV đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong thực hiện sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn và các đơn vị đã bám sát diễn biến thị trường, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất như đẩy mạnh tiêu thụ than bằng các giải pháp điều hòa chủng loại than giữa các khu vực nhằm nâng cao chất lượng than; các đơn vị sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than tiếp tục hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hệ số thu hồi than, giảm chi phí vận chuyển...

Đồng thời quyết liệt các giải pháp tăng năng suất lao động, tái cơ cấu lại lực lượng lao động; áp dụng CGH, TĐH các khâu trong SXKD và quản lý tạo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Năng suất lao động tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi đối với sản xuất than năm 2017 đạt 549 tấn/người/năm, tăng 6% so với thực hiện năm 2016. So với năm 2015 năng suất lao động đã tăng 12%; bình quân tăng 6%/năm cao hơn mức tăng năng suất lao động.

Theo đà phát triển đó, 8 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu chính của TKV đều đạt tiến độ trên 61% so với kế hoạch năm. Toàn Tập đoàn đã sản xuất được gần 30 triệu tấn. Đặc biệt, tiêu thụ than khởi sắc rõ rệt, vào thời điểm này năm ngoái TKV còn tồn kho tới 9 triệu tấn than, nhưng hiện tại lượng than tồn kho chỉ còn ở mức 6,5 triệu tấn, giảm gần 2,5 triệu tấn. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận của Tập đoàn đạt 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 8.500 tỷ đồng.

Tạo động lực cho tăng trưởng mới Những ngày giữa tháng Tám khi gió heo may bắt đầu vấn vương trên những cung đường mỏ, chúng tôi có mặt tại một số khu vực sản xuất than vùng miền Tây Uông Bí, Đông Triều. Khác với mọi năm không khí sản xuất ở các đơn vị khu vực miền Tây đang sôi động lên từng ngày. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty than Nam Mẫu cho biết: Để đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiện điện, giảm than tồn kho, Tập đoàn điều chỉnh sản lượng than nguyên khai, than sạch chế biến của một số đơn vị để đạt mục tiêu sản lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 39 triệu tấn, trong đó bán nội địa 37,1 triệu tấn, xuất khẩu 1,9 triệu tấn. Theo đó, năm nay kế hoạch sản xuất của Than Nam Mẫu cũng đã điều chỉnh tăng hơn năm ngoái, do đó bước sang quý III, tranh thủ thời tiết thuận lợi Công ty đang tập trung cho sản xuất để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với Nam Mẫu, Than Vàng Danh, Mạo Khê, Uông Bí cũng đang tăng tốc huy động tối đa năng lực thiết bị hiện có để thực hiện khối lượng công việc tăng thêm theo yêu cầu của Tập đoàn. Được biết trong 6 tháng đầu năm hầu hết các đơn vị đã hoàn thành đạt từ 25% kế hoạch năm trở lên; chỉ tiêu than mua mỏ đạt trên 2,2 triệu tấn, bằng 29% kế hoạch năm, bằng 124% so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt trên 2 triệu tấn, đạt trên 24% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ... Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV cho biết: Ngay trong quý III, Tập đoàn sẽ điều hành cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho, dự kiến cuối năm 2018 còn từ 6,8-7,5 triệu tấn; chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng than, khoáng sản, mục tiêu 9 tháng đầu năm hoàn thành từ 77-80% kế hoạch năm. Trong đó, riêng quý III, than nguyên khai sản xuất 8 triệu tấn; tiêu thụ than: 8,5 triệu tấn. Phấn đấu tiêu thụ cả năm 2018 đạt 39 triệu tấn... Sản xuất tăng trưởng đã tạo điều kiện cho các đơn vị làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Tiêu biểu như Công ty than Nam Mẫu xây nhà chung cư đầy đủ tiện nghi cho công nhân, lắp đèn sưởi ấm tại nhà chờ, máy mát xa tại phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho công nhân sau giờ làm việc; cấp 156 sổ tiết kiệm, trị giá 10 triệu đồng/sổ tặng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn... Công ty than Mạo Khê ngoài duy trì thưởng công tác an toàn, đạt năng suất lao động cao theo mô hình phong bì xanh, phong bì đỏ còn xây dựng ca-bin chờ xe, bố trí phục vụ nước uống, hoa quả cho công nhân; Công ty than Hòn Gai đầu tư xây nhà cho công nhân đưa vợ con đến ở cùng; Công ty than Khe Chàm xây nhà ăn tự chọn đầy đủ dưỡng chất phục vụ công nhân... Đặc biệt từ tháng 5/2018, toàn Tập đoàn đã tăng mức lương tối thiểu của ngành lên 4,8 triệu đồng, riêng khối sản xuất được tăng từ 10-17% tiền lương so với năm 2017. Trong đó, mức lương tăng cho thợ đào lò, khai thác than là 15% so với tiền lương đã tính trong đơn giá, tăng 10% so với mức lương quy định tại Quyết định 279… Những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh đã mang đến niềm tin tưởng lạc quan cho người lao động, là động lực để hăng say lao động sản xuất, đó là tâm sự của anh Phạm Văn Quân, công nhân Công ty CP than Vàng Danh. Không riêng anh Quân, nhiều thợ lò cũng đã chia sẻ với chúng tôi niềm vui về sự khởi sắc của ngành Than, về đời sống của người lao động ngày càng được quan tâm chăm lo. Từ niềm vui và sự lạc quan đó, tin rằng những mùa than bội thu sẽ đến.

