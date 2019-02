Du khách nước ngoài bất ngờ trước Lễ hội Bơi chải truyền rồng Hà Nội

Tổng giám đốc Vietnam Airlines, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Dương Trí Thành.

Khán giả Thủ đô và khách du lịch hào hứng xem các đội thi Bơi chải Thuyền rồng trên mặt nước Hồ Tây.

Kết thúc 2 ngày thi, Giải Nhất nhóm chuyên nghiệp thuộc về đội Lào ở nội dung thuyền 12 nam và đội Quảng Trị ở nội dung thuyền 12 nữ. Mỗi đội đã nhận được phần thưởng gồm 100 triệu đồng, cờ lưu niệm, huy chương và 16 vé máy bay khứ hồi miễn cước hành trình bất kỳ do Jetstar Pacific khai thác.



Giải Nhất nội dung phong trào thuộc về đội Ứng Hòa ở nội dung thuyền 12 năm, đội Chương Mỹ ở nội dung thuyền 12 nữ và đội Vietnam Airlines ở nội dung thuyền 12 hỗn hợp nam, nữ.

Tết Kỷ Hợi 2019 tiếp tục lan tỏa không khí lễ hội với sự kiện Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/2. Môn thể thao tồn tại hơn 1.000 năm từ thời vua Lý Thái Tổ nay được khôi phục bỗng chốc trở thành món ăn tinh thần đầy hấp dẫn trong đời sống hiện đại.Ngay từ lần được tổ chức đầu tiên năm 2018, Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn người dân Thủ đô. Trở lại ở lần thứ hai này, sự kiện Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 được UBND Thành phố Hà Nội cùng Vietnam Airlines phối hợp tổ chức ở quy mô rộng hơn. Sự tham gia của 4 đội đua nước ngoài cùng các đội đua chuyên nghiệp ở nội dung đua chuyên nghiệp và sự tham gia của các đội đua của các tổ chức, doanh nghiệp ở nội dung đua phong trào làm nên sự mới lạ và đầy bất ngờ cho Lễ hội sông nước năm nay.Trước sự đổi mới về quy mô đó, Tổng giám đốc Vietnam Airlines đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, ông Dương Trí Thành chia sẻ: “Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã diễn ra hết sức thành công. Năm nay, với sự tham gia của các đội thi quốc tế đến từ Hong Kong, Singapore, Malaysia và Lào cùng nhiều đội thi tỉnh, thành Việt Nam, chất lượng chuyên môn của lễ hội đã được tăng cường rất cao. Các màn thi đấu đã diễn ra trong tinh thần quyết tâm, vui vẻ, hữu nghị và đoàn kết.”Ước tính đã có hàng vạn lượt khán giả có mặt tại khu vực Hồ Tây và vườn hoa Lý Tự Trọng để theo dõi và cổ vũ cho các đội đua mà mình yêu mến trong hai ngày Lễ hội diễn ra. Khu vực Hồ Tây dọc đường Thanh Niên náo nhiệt trong tiếng hò reo cổ vũ, tiếng luận bàn rộn ràng về các lượt đua, tiếng nói cười của khán giả.Tỏ ra đầy hứng thú với màn trình diễn của các đội đua chuyên nghiệp, anh Nguyễn Minh Đức cho biết anh đã đi từ Cầu Giấy đến để xem màn so tài giữa các đội đua trong nước và quốc tế.“Trong không khí lễ hội, những đội đua nước ngoài không chỉ tới tham dự cho vui. Họ đã thi đấu quyết liệt và so kè từng nhịp chèo với từng đội đua trong nước. Rõ ràng, các đội đua nước ngoài và cả nội dung thi đấu chuyên nghiệp đem đến sức hấp dẫn và mới lạ cho giải đua năm nay”, anh Đức nhận xét.Hào hứng không kém là các cổ động viên khối các tổ chức, doanh nghiệp đến cổ vũ cho đội nhà. Bất ngờ về thành tích của đội chèo thuyền của Vietnam Airlines ngay trong lần “ra quân” với hai giải Nhất, Nhì ở nội dung thuyền 12 hỗn hợp nam, nữ phong trào.Anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã lạc cả giọng khi chia sẻ về cảm xúc của mình: “Đối với chúng tôi, được tham dự giải đua giàu truyền thống đã là một niềm tự hào. Dù có về đích thứ mấy, đội đua Vietnam Airlines vẫn luôn thể hiện một hình ảnh đẹp trong lòng chúng tôi, trong lòng người xem.”Hàng năm, các lễ hội bơi chải được tổ chức trên nhiều vùng sông nước để cầu mưa thuận gió hoà, đời sống ấm no hạnh phúc và cũng là thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm được nhân dân gìn giữ, bơi chải thuyền rồng đã trở thành môn thi đấu thể thao yêu thích của người Việt. Và chính bởi tinh thần Việt thấm đẫm trong đó nên Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội đã gây sức hút tới cả du khách nước ngoài, những người luôn đón đợi sự kiện văn hóa của Thủ đô.Lần đầu tiên ghé đến Hà Nội cũng là lần đầu tiên được theo dõi giải đua thuyền truyền thống, anh Nguyễn Văn Tiến (Bình Thuận) chia sẻ: “Những sự kiện văn hóa giàu truyền thống luôn thu hút những người khách phương xa như chúng tôi. Thật thú vị khi được hòa vào dòng người hết mình cổ vũ, reo hò không ngừng và được xem môn thể thao mà mình chưa từng được biết”.Sau 2 năm được khôi phục, Ban tổ chức mong muốn được duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống trở thành một lễ hội thường niên trong dịp Tết Nguyên Đán. Sự quan tâm của người hâm mộ chính là động lực để những người giàu tâm huyết tiếp tục đưa Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội vào bản đồ Lễ hội Việt Nam.Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đại diện Ban tổ chức cho biết, sau 2 năm được khôi phục, việc đông đảo đội đua thuyền tham dự thể hiện sự hấp dẫn và chất lượng của giải.“Không chỉ muốn phát triển nội dung chuyên nghiệp, Ban tổ chức luôn mong muốn ngày càng có nhiều các tổ chức, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến phong trào thể thao trong chính doanh nghiệp mình. Đây mới thực sự là phần hội trong lòng cộng đồng ngay ở giải đấu thường niên”, ông Động nói.Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 khép lại cũng đồng thời mở ra nhiều hy vọng mới cho sự phát triển của thể thao truyền thống trong nhịp đập của cuộc sống hiện đại. Trong tương lai, đây sẽ còn là sự kiện văn hóa có sức hút khách du lịch trong và ngoài nước của Thủ đô.

Trịnh Trang