Du lịch An Giang & chân dung những CEO thời 4.0

Những CEO thời 4.0 & lộ trình kéo tăng trưởng.

Sau 2 năm mua lại 70% cổ phần chi phối Cty Cổ phần Du lịch An Giang. 6 tháng đầu năm 2018, An Giang Tourimex đã chạm đến quả ngọt lợi nhuận hơn 7 tỷ đồng sau gần 2 thập niên doanh nghiệp này chỉ biết vị đắng lỗ lã khi còn là “con cưng” mang tên doanh nghiệp Nhà nước.

Nắm quyền phủ quyết, Sao Mai cũng hiểu rằng phải cam kết với lãnh đạo và người dân An Giang vực dậy Cty bằng mọi cách. Chóng vánh thực hiện chiến dịch tái cấu trúc toàn bộ từ nhân sự đến cơ sở vật chất mà điểm mấu chốt để “trút gánh nợ khổng lồ” của doanh nghiệp này là đề cử những CEO rất quyết đoán trong “Nói & làm”, thạo về tài chính lẫn thị trường. Trương Vĩnh Thành – Phó Tổng Giám đốc Sao Mai Group đã can đảm ngồi vào ghế nóng để cầm trịch Cty Cổ phần Du lịch An Giang có bề dày thương hiệu gần nửa thế kỷ.

Không để thành viên thứ 16 của Sao Mai Group trượt dốc theo tư duy “bao cấp”, CEO trẻ tuổi nhưng dạn dày kinh nghiệm đã mạnh tay cắt lỗ từ việc đấu giá toàn bộ các Nhà máy xay xát lương thực “đắp chiếu” để thu hồi và bổ sung vốn cho mảng dịch vụ khách sạn – nhà hàng. Song song đó, kế hoạch điều chuyển nhân sự theo đúng chuyên môn, trình độ tay nghề để tránh lãng phí chất xám, phát huy tố chất của từng cán bộ là “hòn đá tảng” nhưng phải làm để không lập lại “bình mới rượu cũ”.

Một khi đã xác định hướng đi và mục tiêu điểm đến thì sẽ có giải pháp phù hợp. Rõ ràng, con đường đúng đắn nhất là trả lại cho du lịch An Giang về với quy luật của thị trường. CEO thời 4.0 đã lật tìm và tháo những nút rối để vạch đường hướng phát triển cho An Giang Tourimex. Qua 2 quí đầu năm 2018 đã cho thấy sự thăng hoa của Cty này bằng kết quả hoạt động rất ấn tượng. Có thể với không ít người cho rằng lãi hơn 7 tỷ đồng là số tiền không lớn nhưng với dư luận xã hội thì đây là thành công bước đầu để chứng minh cho sự thay đổi về tư duy đổi mới.

Triết lý dung hòa

Cuộc cách mạng nào cũng có cái giá phải trả. Cải tổ về nhân sự tại An Giang Tourimex cũng ít nhiều tạo ra những gợn sóng về tâm lý của mỗi người. Nhưng điều đó đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo khi đời sống của họ được cải thiện, thu nhập của mỗi cán bộ công chức tại Cty CP Du lịch An Giang được tăng lên. Nếu như CEO Trương Vĩnh Thành có vai trò tạo cú nước rút, diệt trừ những sai trái, khuất tất tìm ra phương án kinh doanh tốt nhất thì CEO mới toanh Trần Minh Trí vừa được bổ nhiệm lại là sự dung hòa, ổn định tư tưởng và trấn an lòng người. Sự kết hợp giữa cương & nhu đã mang lại tín hiệu tích cực, xây dựng mối gắn kết của tập thể, tạo nên sức mạnh làm biến đổi cục diện kết quả kinh doanh của An Giang Tourimex. Chiến thuật “đề cử CEO” theo từng thời điểm để tạo nên kỳ tích cho du lịch tỉnh nhà đã là một kết quả đẹp đẽ mà “ông chủ Sao Mai” quyết tâm giữ lời hứa người An Giang.

Khách sạn Bến Đá Núi Sam 'thay áo mới' sau khi về với Tập đoàn Sao Mai

2 năm về với Sao Mai, một gói tài khóa khổng lồ đã được Tập đoàn đổ vào để đại trùng tu hàng loạt công trình và đào tạo lại toàn bộ nhân sự biết cách vận hành chuỗi Khách sạn – nhà hàng An Hải Sơn, Khu du lịch Tức Dụp, khách sạn Đông Xuyên, cụm khách sạn Long Xuyên - Cửu Long, khách sạn Bến Đá Núi Sam. Bên cạnh đó, Sao Mai còn triển khai dự án Khu du lịch quốc tế Sao Mai với qui mô trên 22 ha, vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng với nhiều hạng mục vô cùng độc đáo. Trong đó, Resort nổi bố trí chuỗi Bungalow là điểm nhấn ấn tượng do các chuyên gia hàng đầu của Mỹ trực tiếp thực hiện.

Mỗi du khách đến An Giang sẽ cảm nhận trọn vẹn sự đẳng cấp, sang trọng trong toàn chuỗi khách sạn, thiên đường ẩm thực tại mỗi nhà hàng, nét duyên dáng, chuyên nghiệp ở mỗi nhân sự. Điều đó đã nói lên được tất cả những gì mà Sao Mai mang lại bằng bước đi đầy toan tính và ý tưởng kinh doanh từ những CEO thời 4.0. Họ chỉ ở độ tuổi 33 nhưng đã có thâm niên nhiều năm được rèn kỹ năng lãnh đạo, tinh thần quyết đoán, linh động xử lý công việc trong mọi tình huống. Tập đoàn Sao Mai và ông chủ chính là người Thầy đã định hướng mọi hành động.

Trần Như Khánh