Eurowindow được tôn vinh thương hiệu xuất sắc thế giới 2018

Được biết đến là đơn vị tiên phong đưa sản phẩm cửa hiện đại có tiêu chuẩn Châu Âu vào thị trường trong nước, đến nay Eurowindow đã trở thành Nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm của Eurowindow có chất lượng cao cấp được khách hàng tin tưởng, lựa chọn sử dụng trong hàng chục nghìn công trình có quy mô tầm cỡ quốc gia.Với định hướng phát triển bền vững, Eurowindow không ngừng đẩy mảnh phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế. Nhằm mở rộng và đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài, năm 2017 Eurowindow đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Myanmar, đồng thời có kế hoạch chuyển giao công nghệ sản xuất sang một số nước trong khu vực. Đây là bước khởi đầu đánh dấu vị trí thương hiệu uy tín của Eurowindow trên thị trường quốc tế.Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc Thế giới - BrandLaureate là giải thưởng cao nhất dành cho thương hiệu và xây dựng thương hiệu trên thế giới. Giải thưởng được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau để tôn vinh các thương hiệu xứng đáng xuất sắc trong hoạt động xây dựng thương hiệu.Giải thưởng The BrandLaureate Special Edition World Awards lần đầu tiên được tổ chức tại KualaLumpur - Malaysia, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam. The BrandLaureate luôn đề cao mục tiêu lan tỏa thành công của giải thưởng đến các thành phố khác trên thế giới trong nỗ lực tôn vinh các thương hiệu đã xây dựng thành công trong lĩnh vực tương ứng của họ và được in dấu trong tâm trí khách hàng. Đồng thời, giải thưởng cũng khẳng định vị trí hàng đầu của các thương hiệu có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.Năm 2017, lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức tại Việt Nam, đã vinh danh 40 doanh nghiệp và cá nhân. Với mục tiêu tôn vinh các đơn vị xây dựng thành công thương hiệu, Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc Thế giới – BrandLaureate Special Edition World năm 2018 tiếp tục vinh danh những tổ chức, cá nhân xứng đáng, đồng thời lan tỏa sự thành công của giải thưởng đến với các thành phố khác trên thế giới.Giải thưởng BrandLaureate Special Edition World 2018 dành riêng cho những thương hiệu xuất xắc, dẫn đầu tại Việt Nam đã xây dựng thành công trong các lĩnh vực tương ứng của họ, được tổ chức bởi Quỹ Thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương (APBF). Đây là tổ chức duy nhất về thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên thế giới với tầm nhìn quảng bá văn hoá thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp giữa các quốc gia. Vì vậy, giá trị của giải thưởng mà APBF trao tặng sẽ trở thành thước đo cho uy tín của thương hiệu cũng như sự mở đường thuận lợi cho bất kỳ thị trường nào mà doanh nghiệp muốn hướng đến.Với những thành công đạt được và các sản phẩm có giá trị thiết thực mang đến cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động, giải thưởng trao cho Eurowindow được đánh giá cao dựa trên các tiêu chí: chiến lược thương hiệu, văn hóa thương hiệu, truyền thông thương hiệu tích hợp, sự sáng tạo, đổi mới của thương hiệu, hiệu quả thương hiệu.Tại lễ công bố, Eurowindow tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng được xướng tên trong giải thưởng giá trị “Thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu – Thương hiệu xuất sắc thế giới 2018” ở hạng mục Giải pháp về cửa nhôm và vách nhôm kính lớn. Thành tích này đánh dấu bước tiến mới của Eurowindow trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc tế.Đại diện Eurowindow, Ông Vũ Trọng Trung – Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Kỹ thuật bày tỏ trong lễ trao giải: “Chúng tôi cảm ơn Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã có sự ghi nhận với những gì Eurowindow đã làm được trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ sự tri ân chân thành nhất tới toàn thể khách hàng, những Đại sứ thương hiệu luôn tin tưởng và đồng hành, giúp Eurowindow có được thành công này”.Với “Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc Thế giới năm 2018”, Eurowindow một lần nữa khẳng định vị trí uy tín. Đây là cơ hội tốt để Eurowindow phát triển thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế

P.V