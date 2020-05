Fast Retailing trao tặng 500.000 khẩu trang góp sức đẩy lùi dịch COVID-19

Với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chiếc khẩu trang này sẽ được gửi tặng các cơ sở y tế tuyến đầu và những khu vực cách ly trong cuộc chiến lâu dài chống đại dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam đại diện Tập đoàn Fast Retailing trao tặng đến đại diện đến từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia sẻ về nỗ lực hợp tác cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động quyên góp 500.000 khẩu trang lần này, ông Osamu Ikezoe, Tổng Giám Đốc UNIQLO Việt Nam cho biết: “Với cam kết mang đến những đóng góp tích cực về lâu dài cho đất nước, con người và xã hội Việt Nam, UNIQLO hy vọng rằng chúng tôi sẽ góp sức mình, cùng hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 và cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng”.

Trước đó UNIQLO Việt Nam cũng đã gửi tăng 100.000 khẩu trang cùng 3000 sản phẩm AIRism và áo thun UTme! với thông điệp “Việt Nam ơi, Together We Will Win” đến các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu. Với công nghệ luôn không ngừng được đổi mới, sản phẩm AIRism sẽ giúp các y bác sĩ cảm thấy thoải mái hơn khi phải mặc nhiều lớp áo bảo hộ.