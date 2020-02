Giải quyết bài toán chi phí tuyển dụng cho doanh nghiệp năm 2020

Theo Báo cáo của Tổng Cục thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đang giảm khi lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2019 tăng 263,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Các nhà tuyển dụng sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có được một ứng viên tìm năng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) và Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản JASSO cho thấy, trong năm học 2018-2019, có tổng cộng hơn 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ và có 72.354 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Nhật. Trong khi đó, theo thống kê của Wikipedia có khoảng 70% những sinh viên Việt Nam mới tốt nghiệp ở nước ngoài không muốn quay trở về sau khi đã nhận bằng. Điều này cho thấy tình trạng “chảy máu chất xám” ở Việt Nam đang ở mức báo động.

Thực trạng đó cho thấy thị trường tuyển dụng sẽ cạnh tranh hết sức gay gắt, chi phí tuyển dụng tăng cao một cách chóng mặt khiến cho các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như không có cơ hội tham gia vào “cuộc chiến” khốc liệt này.

Làm thế nào để các doanh nghiệp tuyển đượ c người mà có thể kiểm soát chi phí tuyển dụng với mức thấp nhất?

Đăng tuyển trên các trang mạng xã hội như Facebook và Linkedin với chi phí thấp, tệp ứng viên rộng lớn nhưng không xác định được ứng viên tìm năng. Đăng tuyển trên các trang tuyển dụng tuy có công cụ hỗ trợ tuyển dụng và nguồn ứng viên có chọn lọc nhưng chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đồng cho 1 tháng đăng tuyển. Do đó, hiện tại vẫn có rất nhiều công ty than phiền rằng họ vẫn đang đau đầu với các hoạt động tuyển dụng và mong muốn tìm kiếm một giải pháp mới .

Vậy đâu sẽ là giải pháp tối ưu nhất cho các nhà tuyển dụng trong năm 2020?

Sở hữu tính năng hữu ích và vượt trội, phương thức đăng tin tuyển dụng CPA - Cost per Application sẽ là giải pháp hoàn toàn mới cho các nhà tuyển dụng. Đặc điểm nổi bật của phương thức đăng tuyển này là không giới hạn số lượng vị trí đăng tuyển và chỉ tính phí trên những CV quyết định chọn đi phỏng vấn, có nghĩa là CPA không tính phí trên số lượng vị trí đăng tuyển như phương thức đăng tuyển truyền thống (CPJ - Cost per Job) do đó các doanh nghiệp có thể thoải mái đăng tất cả các vị trí cần tuyển mà có thể tiết kiệm và kiểm soát hoàn toàn chi phí tuyển dụng. Đồng thời CPA - Cost per Application còn không giới hạn số lượng hồ sơ ứng tuyển và số lượng hồ sơ xem trước giúp cho nhà tuyển dụng có thể thoải mái lựa chọn ứng viên phù hợp mà không mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

Với hơn 3.500 doanh nghiệp đã trải nghiệm phương thức đăng tuyển CPA - Cost per Application và kết quả là những vị trí trống đã được lấp đầy nhưng chi phí tuyển dụng lại được tiết kiệm hơn 10 lần. Cùng với nền tảng hơn 360.000 hồ sơ ứng viên từ Findjobs.vn, CPA chắc chắn sẽ là vũ khí đắc lực cho các nhà tuyển dụng trong năm 2020.

Thay vì tốn hơn 2.000.000đ cho 1 vị trí đăng tuyển, giờ đây chỉ với 1.000.000đ các doanh nghiệp có thể đăng tuyển thả ga, không giới hạn số lượng vị trí. Chỉ cần truy cập vào cổng thông tin việc làm Findjobs.vn để trải nghiệm ngay phương thức đăng tuyển CPA - Cost per Application.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thích ứng, đã và đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động hiện nay. Do đó, việc các doanh nghiệp cần làm bây giờ là tận dụng ngay những công nghệ tuyển dụng như CPA - Cost per Application vào trong doanh nghiệp của mình để giải quyết các vấn đề về chi phí tuyển dụng và chọn lọc ứng viên.