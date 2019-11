Giàn khoan PV DRILLING III 10 năm liên tục vận hành an toàn

Quảng cáo

PV DRILLING III là giàn khoan biển tự nâng thứ 3 của Tổng Công ty PV Drilling được chính thức đưa vào hoạt động ngày 12/11/2009. Tính đến 12h đêm ngày 11/11/2019, giàn khoan PV DRILLING III đã vượt qua cột mốc 10 năm liên tục vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI), được công nhận bởi Hiệp hội các Nhà thầu khoan dầu khí Quốc tế (IADC). Trước đó, giàn khoan PV DRILLING I và PV DRILLING II cũng đều đạt được cột mốc lịch sử này lần lượt vào tháng 3/2017 và tháng 9/2019. Đáng chú ý là, PV DRILLING III là giàn khoan biển duy nhất của PV Drilling đạt được thành tích 10 năm hoạt động không để xảy ra sự cố cần ghi nhận (No Recordable Incident) kể từ khi khánh thành đưa vào sử dụng.

Thành tích hoạt động an toàn và hiệu suất hoạt động cao của giàn khoan PV DRILLING III nói riêng và các giàn khoan tự nâng của PV Drilling nói chung đã đóng góp vào việc nâng cao uy tín và hình ảnh cũng như tăng thêm lợi thế cạnh tranh của Tổng Công ty PV Drilling trên trường quốc tế, góp phần vào việc thực hiện chiến lược cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của PV Drilling.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc PV Drilling đã có Thư chúc mừng gửi đến CBNV giàn PV DRILLING III, Lãnh đạo và nhân viên Xí nghiệp Điều hành khoan và Ban An toàn Chất lượng Tổng Công ty.

Ngọc Linh