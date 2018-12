GoBear Việt Nam đạt 10 triệu lượt truy cập sau hai năm hoạt động

GoBear là trang web tìm kiếm tích hợp khách quan và chuyên biệt đầu tiên và cũng là duy nhất của châu Á về các sản phẩm bảo hiểm và tài chính. GoBear mang đến cho người dùng một nền tảng so sánh miễn phí, dễ sử dụng, và minh bạch. Kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam vào tháng 12/2016 cho đến nay, với tám sản phẩm là so sánh Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Bảo hiểm du lịch, Tiền gửi, Tài khoản ngân hàng, Vay mua nhà, Vay tiêu dùng thế chấp, và Vay mua xe, GoBear Việt Nam đã đạt 10 triệu lượt truy cập trên trang web www.gobear.com/vn và hiện là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và so sánh các sản phẩm tài chính được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam.

Nhằm mang đến thêm nhiều lợi ích cho người dùng Việt Nam, GoBear Việt Nam sẽ giới thiệu Easy Apply, ứng dụng trên điện thoại thông minh hợp tác với CredoLab cho phép các ngân hàng và công ty tài chính tiếp cận hiệu quả hơn đến những khách hàng mới, vào đầu năm 2019. Ứng dụng sẽ được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm của người dùng GoBear, và sẽ được áp dụng trước tiên cho sản phẩm vay tín chấp, sau đó mở rộng sang sản phẩm thẻ tín dụng, bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác.

P.V