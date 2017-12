Hàng không đón hành khách thứ 94 triệu năm 2017

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của cả 3 Tổng công ty trong năm 2017

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam; lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng; các hãng hàng không; phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN220 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 10h05 ngày 27/12/2017, đánh dấu chuyến bay thứ 800 nghìn trong năm của VATM. Đây cũng là chuyến bay phục vụ hành khách thứ 94 triệu – ông Nguyễn Văn Huynh (quốc tịch Việt Nam) thông qua các cảng hàng không của ACV trong năm 2017 và chào đón hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Vietnam Airlines - ông Nguyễn Thanh Sơn (quốc tịch Việt Nam).

Năm 2017, ACV đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực điều hành khai thác cảng; đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa hạ tầng các cảng hàng không với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến; đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các cảng hàng không trong mọi tình huống; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ hàng không và phi hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hành không, đảm bảo an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của ACV đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016; sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển (ước) đạt 1.338.565 tấn, tăng 19% so với thực hiện năm 2016; sản lượng cất hạ cánh (ước) đạt 611.165 lượt/chuyến, tăng 10% so với thực hiện năm 2016.

Với VATM, trong năm 2017, Tổng công ty đã điều hành an toàn hơn 800.000 lần chuyến, tăng 10% so với thực hiện năm 2016. Để có được kết quả này, VATM đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vùng trời và năng lực thông qua tại các sân bay. Trong đó, VATM ưu tiên công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và áp dụng công nghệ mới để tăng thêm lưu lượng trên vùng trời, góp phần tăng tần suất cất/hạ cánh. VATM cũng phối hợp với các cơ quan của bộ Quốc phòng để tối ưu hóa các đường bay, tiết giảm tối đa chi phí cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao luôn được VATM đặc biệt chú trọng, tiến hành nhiều giải pháp nâng cao trình độ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Ra đời từ tháng 12/1999, Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đạt được những bước phát triển vượt bậc sau gần 2 thập kỷ, chạm mốc 1,5 triệu hội viên vào năm 2017. Chương trình Bông Sen Vàng thu hút đông đảo khách hàng tham gia với các ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên như tích lũy dặm thưởng, phòng chờ hạng Thương gia, ưu tiên làm thủ tục...Chương trình không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại: ra mắt đăng ký trực tuyến trên website (2009), ứng dụng quản lý tài khoản Bông Sen Vàng trên di động (2013), tổng đài chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng 24/7 1900 1800 (2017)...

Hiện nay, hơn 80 đơn vị thuộc nhiều ngành khác nhau (hàng không, viễn thông, tài chính, ngân hàng, du lịch, khách sạn...) là đối tác của chương trình Bông Sen Vàng, mang đến cho hội viên các ưu đãi đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi Vietnam Airlines gia nhập SkyTeam vào năm 2010, hội viên Bông Sen Vàng có thể tích lũy dặm và đổi thưởng từ hơn 20 hãng hàng không quốc tế thuộc liên minh hàng không toàn cầu này.

Tại sự kiện,đánh giá: “Tôi rất vui mừng và ghi nhận sự đóng góp của 3 trụ cột quan trọng nhất ngành hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, cảng hàng không và quản lý điều hành bay cùng hội tụ tại đây với những thành tựu đầy ấn tượng, khẳng định sự phát triển đúng hướng và bền vững của ngành hàng không Việt Nam cũng như tính hiệu quả trong hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không. Đó chính là lý do để ngành hàng không Việt Nam được tin tưởng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, trở thành một trong những nhân tố quyết định cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, phấn đấu để thị trường vận tải hàng không Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia hàng đầu ASEAN.”

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng, phát triển của vận tải hàng không trong nước và quốc tế, 03 Tổng công ty cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các cảng hàng không trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, năng động, hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

