HDBank có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc toàn cầu

Giải thưởng MT202 STP được J.P Morgan Chase trao dựa trên số lượng giao dịch điện yêu cầu và tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn trên 80% đối với các ngân hàng trên toàn cầu, 90% đối với các ngân hàng ở Châu Á.

Theo đó, HDBank nhận giải thưởng này với tỷ lệ điện MT202 đạt chuẩn trong năm 2017 là 100%. Với tỷ lệ xử lý điện đạt chuẩn, xuyên suốt từ ngân hàng ra lệnh đến ngân hàng thụ hưởng, HDBank là một trong số rất ít các đơn vị toàn cầu đạt giải cao nhất năm nay.

Giải thưởng MT202 STP Award là sự khẳng định uy tín, chất lượng của dịch vụ Thanh toán quốc tế HDBank. Các giao dịch thanh toán quốc tế của khách hàng qua hệ thống HDBank được phục vụ một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro.

Giải thưởng MT202 STP Award tiếp nối những giải thưởng uy tín HDBank đã nhận được trong nhiều năm qua như “Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất 2018” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương do tổ chức Euromoney trao tặng; “Best Managed Company - Doanh nghiệp quản lý tốt nhất” tại khu vực Châu Á trong 2 năm liền; “Best Bank in Vietnam 2017 - Ngân hàng tốt nhất năm 2017”, “Best Cash Management in Vietnam – Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016); giải Bạch kim Báo cáo thường niên của Hiệp hội truyền thông Mỹ (LACP); “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” của HR Asia…

HDBank là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. HDBank sở hữu một hệ sinh thái đặc quyền bao gồm hàng không, ngân hàng, tài chính tiêu dùng, phân phối bán lẻ… HDBank hiện có 280 điểm giao dịch ngân hàng, gần 14.000 điểm giao dịch tài chính trên khắp cả nước và thiết lập quan hệ với trên 400 định chế tài chính lớn trên thế giới.

Tính đến 30/9/2018, HDBank có quy mô tổng tài sản gần 200 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 16.000 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt mức kỷ lục gần 2.900 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, thấp nhất toàn ngành.

P.V