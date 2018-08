HDBank đạt giải cao nhất của hiệp hội truyền thông Mỹ

Bên cạnh giải thưởng cao nhất, HDBank còn “thắng đậm” với những giải phụ giá trị như Top 10 toàn cầu, Top 4 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Top 05 “Báo cáo thường niên tiếng Việt tốt nhất”, Giải Bạch kim về “Báo cáo thường niên do doanh nghiệp tự thực hiện” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Giải Vàng “Báo cáo thường niên do doanh nghiệp tự thực hiện” toàn cầu.

Với chủ đề “Ra khơi”, dày 288 trang, Báo cáo thường niên năm 2017 của HDBank được thiết kế ấn tượng và nội dung đặc sắc. Trải qua quá trình chấm giải khắt khe, báo cáo đã đạt được điểm số tuyệt đối ở các hạng mục.

Cụ thể, ở hạng mục First Impression - Ấn tượng ban đầu, HDBank đạt 30/30 điểm; Report Cover - Trang bìa đạt 10/10 điểm; Letter to Shareholders - Thư gởi cổ đông đạt 10/10 điểm; Report Narrative – Báo cáo tường thuật đạt 10/10 điểm; Report Financials - Báo cáo Tài chính đạt 10/10 điểm; Creativity – Sáng tạo đạt 10/10 điểm; Message Clarity - Thông điệp rõ ràng đạt 9/10 điểm và Information Accessibility - Thông tin tiếp cận đạt 10/10 điểm. HDBank đạt số điểm ấn tượng 99/100 điểm và được Ban giám khảo đánh giá rất cao ở các hạng mục riêng lẻ cũng như báo cáo tổng quan.

Cuộc thi Báo cáo thường niên Vision Award toàn cầu năm nay hội tụ gần 1.000 doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề đến từ Châu Mỹ, Châu Âu – Trung Đông – Châu Phi (trừ Nam Phi) và Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong top các doanh nghiệp, tổ chức đạt giải cao nhất ở từng lĩnh vực, giải năm nay có các thương hiệu danh tiếng thế giới như Abbott, IBM, Intel, Kumho Petrochemical, The Nielsen Company, Union Asset Management Holding AG...

Vượt qua các đối thủ đến từ nhiều Ngân hàng, định chế tài chính lớn trên thế giới để giành giải Bạch kim chung cuộc, HDBank đã chứng tỏ được sức hút đặc biệt của mình thông qua nội dung và hình thức của Báo cáo thường niên. Theo đó, nội dung của Báo cáo đáp ứng các quy định của Pháp luật, cung cấp cho cổ đông và nhà đầu tư những thông tin chi tiết, minh bạch về hoạt động của Ngân hàng trong năm 2017 cũng như định hướng cho các giai đoạn tiếp theo. Báo cáo mô tả đầy đủ các hoạt động của từng bộ phận, phòng ban, tạo nên một khối nội dung thống nhất, toàn diện, thể hiện khát vọng “ra khơi”, vươn đến chân trời mới của đội ngũ lãnh đạo và hơn 13.000 nhân viên. Về hình thức, Báo cáo thể hiện sức sáng tạo, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần thân thiện với người đọc ở mọi đối tượng.

Trước đó, HDBank cũng đã từng chinh phục giải Vàng vào năm 2011, 2012 và 2016 khi tranh tài tại đấu trường toàn cầu này.

Năm 2017 đánh dấu một năm kỷ lục của HDBank với 2.417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110% so với năm trước và hoàn thành 186% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.954 tỷ đồng, gấp 2,12 lần cùng kỳ; Hoạt động cho vay truyền thống tăng trưởng giúp thu nhập lãi thuần tăng 34%; Hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư tăng trưởng lần lượt 61% và 221%. Đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của HDBank đạt 189.334 tỷ đồng, tăng trưởng 25,9% so với thời điểm đầu năm; Cho vay khách hàng tăng 27%, nâng dư nợ đến cuối năm lên xấp xỉ 104.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2017 ở mức 1,51% - thấp nhất trên thị trường. Huy động vốn thông qua tiền gửi khách hàng tăng 16,7% lên 120.537 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh khởi sắc năm 2017 cũng giúp lợi nhuận chưa phân phối từ 747 tỷ đồng lên 1.769 tỷ đồng, tương đương 18% vốn điều lệ của HDBank.

Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2017, sáu tháng đầu năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% - thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường. Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, HDBank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất, với nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,93%; hợp nhất với Công ty tài chính tiêu dùng: 1,31%.

Với những thành quả trong hoạt động quản lý, điều hành, phát triển ngân hàng, HDBank từng nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Giải “Doanh nghiệp quản lý tốt nhất tại khu vực Châu Á” 2 năm liền do Tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney (Vương quốc Anh) trao tặng; Giải thưởng ngân hàng quản lý tốt nhất do Euromoney trao tặng; Best Bank in Vietnam 2017” - Ngân hàng tốt nhất năm 2017 do Asiamoney trao; Hãng xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s Investors Service xếp hạng cho HDBank ở mức B2 - mức tín nhiệm cao và triển vọng ổn định; The Asian Banker công bố HDBank đứng thứ hạng cao trong TOP 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á và thuộc TOP 8 ngân hàng thương mại Việt Nam. Đầu năm 2018, HDBank vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng./.

P.V