HDBank đạt giải ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2018

“Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu năm 2018” là giải thưởng được tổ chức bởi VNBA và IDG, nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum.

Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho lĩnh vực tài chính nói riêng, cũng như xã hội nói chung. Ngoài việc giúp các ngân hàng nhìn lại kết quả hoạt động, xem xét chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình trong năm, giải thưởng cũng giúp khách hàng khẳng định vào việc tin chọn giao dịch tại các ngân hàng uy tín.

Với HDBank, giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu năm 2018” một lần nữa khẳng định vị thế, mục tiêu của HDBank trong chiến lược Ngân hàng hàng đầu SMEs - Bán lẻ và Tiêu dùng.

Những năm gần đây, HDBank có những bước đột phá mạnh mẽ về tầm nhìn, chiến lược và năng lực quản trị khi tiên phong thực hiện sáp nhập DaiABank và mua lại 100% vốn của công ty tài chính tiêu dùng SGVF (thuộc tập đoàn tài chính Societe Generale - Cộng hòa Pháp). Sau 5 năm, HD SAISON đã tăng trưởng khoảng 10 lần, trở thành một trong 3 công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu, hoạt động hiệu quả và có mạng lưới lớn nhất Việt Nam. Sau sáp nhập DaiABank, HDBank tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành khi triển khai sứ mệnh đổi mới, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ cho hàng triệu khách hàng sử dụng hệ sinh thái đặc quyền gồm Tài chính-Tiêu dùng - Hàng không - Phân phối Bán lẻ… riêng có của ngân hàng.

Đến tháng 9/2018, HDBank có 280 điểm giao dịch ngân hàng, hơn 14.000 điểm giao dịch tài chính trên khắp cả nước, thiết lập quan hệ với hơn 400 định chế tài chính lớn trên thế giới. HDBank đang phục vụ gần 5 triệu khách hàng cá nhân và hàng trăm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, siêu nhỏ trên thị trường.

Ban lãnh đạo HDBank nhận giải Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu từ BTC

“Để cung cấp được các giải pháp tài chính tối ưu, HDBank luôn đặt mục tiêu và cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng và hệ sinh thái của khách hàng. Bên cạnh đó, từ 2017, HDBank đã thực thi mạnh mẽ chuyển đổi chiến lược số hóa và đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình này, nâng cấp các ứng dụng trọng điểm giúp tự động hóa hoạt động, quy trình, giảm thiểu chi phí, tăng cường trải nghiệm của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu khu vực.” - Ông Trần Quốc Anh – Giám đốc Khách hàng Cá nhân HDBank chia sẻ tại sự kiện vinh danh Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu năm 2018.

Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu năm 2018” tiếp nối những giải thưởng uy tín HDBank đã nhận được trong nhiều năm qua như “Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất 2018” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương do tổ chức Euromoney trao tặng; “Best Managed Company - Doanh nghiệp quản lý tốt nhất” tại khu vực Châu Á trong 2 năm liền; “Best Bank in Vietnam 2017 - Ngân hàng tốt nhất năm 2017”, “Best Cash Management in Vietnam – Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016); giải Bạch kim Báo cáo thường niên của Hiệp hội truyền thông Mỹ (LACP); “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” của HR Asia…

Tính đến 30/9/2018, HDBank là một trong những ngân hàng lớn đầu ngành với quy mô tổng tài sản gần 200 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 16.000 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt mức kỷ lục gần 2.900 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2017. Với những kết quả tăng trưởng khả quan, HDBank dự kiến sẽ hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 3.933 tỷ đồng đặt ra đầu năm nay. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt.

P.V