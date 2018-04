HDBank dự kiến chia cổ tức tới 35%

Năm 2017 đánh dấu một năm kỷ lục của HDBank với 2.417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110,6% so với năm trước và hoàn thành 185,9% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm. Do đó ngân hàng quyết định chia cổ tức cho cổ đông tới 35% bao gồm 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng. Đây là mức cổ tức thuộc nhóm ít các ngân hàng chia cao nhất trong khối ngân hàng hiện nay, trong khi hầu hết các ngân hàng khác phần lớn chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thậm chí có ngân hàng nhiều năm liên tiếp không trả cổ tức thì HDBank là ngân hàng luôn duy trì việc chi trả cổ tức đều đặn qua các năm.

Điều này khẳng định các cam kết của ban lãnh đạo ngân hàng là quyền và lợi ích của cổ đông luôn là ưu tiên hàng đầu tại HDBank. Không chỉ vượt trội về kết quả kinh doanh mà cổ tức cũng được trả cao. Như vậy các cổ đông của HDBank đã được hưởng lợi kép: cổ phiếu tăng khoảng 50% kể từ ngày HDBank chào sàn đồng thời nhận được cổ tức và cổ phiếu thưởng 35% trong thời gian tới.

Trong 5 năm 2017-2021, HDBank dự kiến tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng, với lợi thế là những khách hàng lớn, đặc quyền ở khắp các lĩnh vực như Vietjet, Vinamilk… mục tiêu của HDBank là tăng gấp 3 số lượng khách hàng, đạt 15 triệu người vào năm 2021; tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 37%/năm.

Mới đây HDBank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 với kết quả tăng trưởng vượt bật, lợi nhuận hợp nhất của HDBank đạt 1.045 tỷ đồng, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 851 tỉ đồng, tăng 201,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27,5% kế hoạch 2018. ROA đạt 1,5%; ROE đạt 19,2.%. Nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức rất thấp, chỉ chiếm 1,22%.

HDBank đã phát triển thêm hơn 48.504 khách hàng cá nhân; 700 khách hàng doanh nghiệp, tăng 103% so với cuối năm 2017. Riêng Công ty Tài chính tiêu dùng HD SAISON phục vụ được 3,9 triệu khách hàng, tăng 151,91% so với cùng kỳ. Mạng lưới với hơn 11.844 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ tăng 147,42% so với cùng kỳ - là công ty có số lượng khách hàng và mạng lưới lớn nhất hiện nay.

Cập nhật mới đây, báo cáo CTCP Chứng khoán TP.HCM ước tính LNTT hợp nhất HDBank trong năm 2018 đạt 3.958 tỷ đồng (tăng trưởng 63,79%). BVPS đạt 17.143 đồng và EPS đạt 2.910 đồng. Các con số này được đưa ra dựa trên giả định dự báo cho vay khách hàng của HDBank đạt 130,63 nghìn tỷ đồng. HSC kỳ vọng HDBank và HD Saison sẽ đạt mức dư nợ cho vay đạt 188,82 nghìn tỷ đồng và 11,81 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 20% đạt 144 nghìn tỷ đồng.

HDBank có tốc độ tăng trưởng liên tục nhiều năm cao nhất toàn ngành và sở hữu 1 trong 3 công ty tài chính lớn nhất với lượng khách hàng có giá trị từ hệ sinh thái gồm HDBank – HD Saison và Vietjet.

HSC kỳ vọng trong tương lai, cả 2 mảng kinh doanh từ Ngân hàng mẹ và công ty tài chính sẽ có sự tăng trưởng khả quan nhờ chất lượng tài sản tốt, mạng lưới được mở rộng nhanh chóng và Ngân hàng tập trung vào cải thiện hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng có vẻ sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm tới. HDBank và Vietcombank cũng là 2 NHTMCP niêm yết hiện còn room ngoại, vốn được coi là động lực cho giao dịch và tăng trưởng giá cổ phiếu

P.V