HDBank khai trương 5 điểm giao dịch mới

HDBank Hàm Thuận Nam có mặt tại địa chỉ 525 Trần Hưng Đạo, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là điểm giao dịch thứ 2 tại vùng đất này và là điểm 266 của HDBank trên cả nước.

Trong khi đó, HDBank Yên Phong ngụ tại số 178 đường 286 thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là điểm giao dịch thứ 3 tại vùng đất quan họ và được ghi nhận là điểm thứ 267 trên toàn hệ thống.

Trước đó, trong các ngày liên tiếp 30 - 31/07 và 01/08/2018, tại khu vực miền Tây, HDBank đã mở rộng mới 3 điểm: HDBank Trần Đề và HDBank Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) và HDBank Vũng Liêm (tại Vĩnh Long). Các điểm giao dịch mới khai trương nằm trong kế hoạch mở mới 45 điểm trên khắp các vùng miền trên cả nước trong năm 2018 của HDBank.

Bên cạnh những phần quà cho những khách hàng đầu tiên giao dịch tại các điểm mới khai trương, việc mở mộng mạng lưới nhằm cung cấp nhiều chương trình, sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hỗ trợ đến từng nhóm khách hàng phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế, HDBank còn trao tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo, tặng Thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; tài trợ kinh phí xây những cây cầu nông thôn hỗ trợ bà con nông dân…

Bên cạnh đó, hòa nhịp cùng hệ thống HDBank trên khắp cả nước, các phòng giao dịch mới cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi dành cho khách hàng như “Xài thẻ đồng thương hiệu - hoàn tiền sành điệu” khi dùng thẻ HDBank mua vé máy bay Vietjet, “Bách niên – phát tài”, “Vay nhanh kinh doanh – Tăng nhanh thu nhập”…

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% - thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường. Tổng tài sản đạt 191.293 tỷ đồng; Tổng huy động đạt 167.691 tỷ đồng; Tổng dư nợ: đạt 125.130 tỷ đồng; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% cao hơn đáng kể so với 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt, ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,93%, hợp nhất với Công ty Tài chính tiêu dùng: 1,31%.

