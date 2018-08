HDBank khai trương điểm thứ 4 trên đất võ Bình Định

Nhân dịp khai trương, HDBank Bồng Sơn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho những khách hàng đầu tiên.

Trước đó, HDBank đã mở 03 điểm kinh doanh trên địa bàn và doanh thu tăng trưởng tốt hàng năm: HDBank Bình Định (TP. Quy Nhơn), HDBank Tây Sơn (huyện Tây Sơn), HDBank An Nhơn (Thị xã An Nhơn).

HDBank Bồng Sơn hoạt động với đầy đủ các chức năng của một ngân hàng hiện đại, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng tiện ích và hiện đại như: dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay du học, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước...

HDBank đang hướng tới mục tiêu ngân hàng dẫn đầu thị trường, chú trọng bán lẻ, SME và tiêu dùng. Sự kiện khai trương HDBank Bồng Sơn, cũng như kế hoạch khai trương 44 điểm khác đã và sẽ thực hiện trong năm 2018 cũng nằm trong chiến lược mở rộng thị trường, góp phần phát triển hơn nữa mảng bán lẻ, SME và tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng trên cả nước.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% - thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường bao gồm Vietcombank. Tổng tài sản đạt 191.293 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,8% kế hoạch 2018. Tổng huy động đạt 167.691 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,4% kế hoạch 2018. Tổng dư nợ: đạt 125.130 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cuối năm 2017 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,3% kế hoạch 2018. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% cao hơn đáng kể so với 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thuộc nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao nhất. HDBank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất, với nợ xấu được kiểm soát chặt, ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,93%, hợp nhất với Công ty Tài chính tiêu dùng: 1,31%.

P.V