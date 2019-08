Hiểu đúng về ADHD để có cách can thiệp bệnh kịp thời

Quảng cáo

Sự xuất hiện của chứng ADHD (viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Theo Bác sĩ Nguyễn Thường Hanh – Chuyên ngành Nội tổng quát - Hồi sức cấp cứu, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chăm sóc và chữa trị cho biết, trên thế giới có khoảng 3 - 6% trẻ em bị mắc phải chứng bệnh này. Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ mắc ADHD là 3,01% và đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Những biểu hiện về tăng động

· Không thể tập trung và duy trì khả năng chú ý trong công việc hoặc vui chơi kể cả các hoạt động cần tính tổ chức, khó chơi chung với bạn bè.

· Thường khó kiềm chế cảm xúc, dễ hành xử một cách nguy hiểm mà không quan tâm đến hậu quả,

· Làm gián đoạn hoặc quấy rầy hoạt động của người khác.

ADHD có thể gây ra hậu quả gì?

Tình trạng này kéo dài sẽ khiến việc học tập của trẻ bị ảnh hưởng, trẻ sẽ trở nên tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa, không đủ sức tham gia các hoạt động mang tính tập trung cao, bỏ lỡ nhiều cơ hội học vấn. Ngoài ra, trẻ bị chứng ADHD khi đến tuổi trưởng thành rất dễ dẫn đến những hành vi không tốt như nghiện game, cờ bạc, rối loạn hành vi xung động, đặc biệt là xung động bạo lực… Do đó, việc phát hiện và can thiệp ngay từ khi còn nhỏ là yếu tố quan trọng quyết định đến cuộc sống sau này của trẻ mắc hội chứng ADHD.

Phải làm sao khi trẻ bị ADHD ?

Hiện có nhiều cách để điều trị chứng ADHD ở trẻ em nhưng dù sử dụng phương pháp nào đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn nằm ở sự quan tâm và kiên nhẫn của cha mẹ bởi các triệu chứng của rối loạn này cần cải thiện từ từ, không thể tiến bộ trong ngày một ngày hai. Mỗi trẻ là một cá nhân riêng biệt, do đó, phương pháp can thiệp cho từng trẻ cũng sẽ khác nhau.





Kế đến là tâm lý trị liệu. Ngày nay, việc điều trị ADHD ở trẻ còn chú trọng đến liệu pháp hành vi. Trong đó, khuyến khích cha mẹ sử dụng cả lời nói và hành động, cử chỉ, chia sẻ với các chuyên gia tâm lý, những người cùng cảnh ngộ nhằm cải biến những hành vi của trẻ theo hướng tích cực. Trẻ tăng động giảm chú ý luôn trong trạng thái bồn chồn, lo lắng, khó kiềm chế được cảm xúc của mình nên cha mẹ dành nhiều thời gian để tâm sự với con từ những điều nhỏ nhất, kể chuyện hài, cho trẻ nghe nhạc hoặc chơi với trẻ cũng là cách để giảm căng thẳng cho trẻ .



Ngoài các biện pháp này, cha mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng ngay trong bữa ăn hàng ngày. Trong đó, ăn cá, tăng rau giảm thịt, chú trọng sử dụng dầu cá hay dầu ăn 100% từ cá được xem là giải pháp dinh dưỡng hợp lý nhất và tiện dụng nhất. Theo PGS-TS- BS Trương Tuyết Mai - Phó Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia:”Trong dầu cá rất dồi dào các Acid béo không no, đặc biệt là Omega 3-6-9, DHA, EPA rất tốt cho não và việc hình thành vỏ não, tế bào não ngay từ trong bào thai cho đến 3 năm đầu đời của trẻ”.

Thanh Nhung