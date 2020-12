Hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á – Âu – Mối quan hệ không ngừng phát triển

Diễn đàn Quốc tế Hợp tác Thương mại với các đối tác khu vực Á- Âu do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức là một sự kiện thường niên, tiếp nối thành công của Diễn đàn thương mại Việt Nam - Đông Âu lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5 năm 2019, nhằm mục tiêu cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp thông tin về chính sách và thị trường các nước trong khu vực, tìm hiểu nhu cầu và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang khu vực Á - Âu, bao gồm các khu vực Đông Âu và khu vực Trung Á.

Đối với khu vực Á – Âu, đây là một liên khu vực có diện tích địa lý rộng lớn với tổng diện tích khoảng 23 triệu km2 và dân số khoảng hơn 400 triệu người, bao gồm những quốc gia là những thị trường được coi là thị trường xuất khẩu truyền thống và quan trọng của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trong khu vực trong thời gian dài đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các nước chung tay vun đắp trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại các nước Đông Âu, các nước Trung Á và nhiều người trong số họ đang giữ những cương vị trọng trách trong bộ máy Nhà nước, cũng như trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Á - Âu.

Mặc dù phải đối mặt với những diễn biến bất ổn của thương mại toàn cầu và đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại với khu vực Á - Âu trong 10 tháng năm 2020 cho thấy đây vẫn là khu vực có tăng trưởng ấn tượng trong bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam, với tổng kim ngạch hai chiều đạt 10,34 tỉ USD tăng 17,98%. Trong đó, xuất khẩu đạt 7,18 tỉ USD tăng 16,15%, nhập khẩu đạt 3,16 tỉ USD tăng 22,35% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, nếu tính trên tổng kim ngạch nhập khẩu của khu vực khoảng 1.400 tỷ USD thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mới chiếm thị phần chỉ đạt 0.5%, cho thấy dự địa cho hàng xuất khẩu của Việt Nam còn rất lớn. Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước khu vực Á - Âu không ngừng được phát triển, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2019 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khu vực Á-Âu đạt 10,4 tỉ USD tăng 20,78% so với năm 2018, chiếm 2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam với thế giới. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng 6,43% đạt 7,2 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam còn rất khiêm tốn so với tổng nhu cầu nhập khẩu khoảng 1400 tỷ USD của các nước trong khu vực (mới chỉ ở mức 0,5% thị phần).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại diễn đàn: “Ngày nay, theo xếp hạng của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đứng thứ 27 trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu và thứ 25 về nhập khẩu. Với một quá trình tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam chỉ cần 7 năm để tăng kim ngạch xuất khẩu từ 200 tỷ USD (tháng 12/2012) lên đến 500 tỷ USD vào tháng 12/2019. Từ năm 2016-2018, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam tăng bình quân 13,5%”.

Ông Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ với Diễn đàn Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, dư địa lớn cho sự hợp tác với các nước trong Khu vực. Sự hỗ trợ của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các nước, các Đại sứ quán/ Cơ quan đại diện thương mại của các nước tại Việt Nam, thông tin thị trường cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để gia tăng các cơ hội xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu. Các Thương vụ của Việt Nam tại các nước Á - Âu cũng đóng vai trò đầu mối quan trọng cho công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Việt Nam tại khu vực, đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, rau quả tươi và chế biến, hàng điện tử và linh kiện điện tử, dệt may, đồ gỗ và da giày… Diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á – Âu với sự tham gia của các Đại sứ, , Đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức đại diện thương mại các quốc gia khu vực Á - Âu tại Việt Nam, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông, báo chí đã đến tham dự đã đạt được mục tiêu đó chính là đáp ứng nhu cầu kết nối, tìm hiểu, cập nhật thông tin về chính sách và nhu cầu thị trường, những giải pháp nhằm hỗ trợ dòng chảy thương mại, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước trong khu vực.

P.V