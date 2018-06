Karofi Việt Nam giới thiệu bộ sản phẩm đột phá 2018

Ngày 13.6.2018, tại khách sạn The Ann Hà Nội, Công ty CP Karofi Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu bộ sản phẩm an tâm toàn diện 2018. Nổi bật trong bộ sản phẩm đó là máy lọc nước Optimus. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự hoà hợp giữa Khoa học – Thẩm mỹ - An toàn.