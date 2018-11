Kết quả đợt I chương trình khuyến mại mở tài khoản của Agribank

Trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại, đặc biệt hệ thống mạng lưới rộng nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam với gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch, 2.500 máy ATM, có mặt trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo, vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Với 200 sản phẩm dịch vụ hiện đại, được đông đảo khách hàng lựa chọn, như: các sản phẩm thanh toán hóa đơn, điện, nước, học phí; Chuyển tiền trong nước; Gửi nhận tiền nhiều nơi; Thu ngân sách nhà nước; Thanh toán biên mậu; Kiều hối; Thẻ,...được tích hợp với những giải pháp công nghệ hiện đại như: SMS Banking; Agribank E-Mobile Banking, InternetBanking…..

Nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân mở tài khoản tiền gửi than toán và sử dụng các dịch vụ, Agribank đã tổ chức chương trình khuyến mại “Mở tài khoản – Nhận quà lớn cùng Agribank” từ ngày 10/10/2018 – 10/12/2018 với hai đợt quay số trúng thưởng, có tổng trị giá giải thưởng lên tới 01 tỷ đồng. Chương trình khuyến mại đã mang đến cơ hội cho quý khách hàng được tiếp cận với các dịch vụ trên tài khoản thanh toán của Agribank như: Dịch vụ thẻ, Dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus). Theo đó, từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 10/11/2018 trên toàn hệ thống đã có 150.383 khách hàng mở tài khoản tại Agribank, trong đó có 61.439 khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình quay số đợt I.

Kết quả, Agribank đã xác định được 25 khách hàng có mã số may mắn trúng giải thưởng đợt I của chương trình cụ thể: 02 giải nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau toàn bộ trị giá 100.000.000đ/01 giải, do agribank phát hành; 03 giải nhì, mõi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000đ/01 giải; 05 giải Ba, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trị giá 15.000.000 đ/giải cùng nhiều may mắn cho khách hàng trúng giải khuyến khích của Agribank.

Theo đại diện của Cục xúc tiến thương mại – Bộ công thương cho biết “có được kết quả trên đã chứng tỏ uy tín, sự ủng hộ của quý khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của Agribank”. Trong thời gian tới, Agribank cam kết tiếp tục tổ chức các chương trình khuyến mại để quay số xác định khách hàng may mắn trúng thưởng có giá trị của Agribank.

Thông qua các chương trình khuyến mại, Agribank mong muốn gửi lời tri ân đến Quý khách không chỉ bằng những phần quà tặng thiết thực là những giải thưởng có giá trị, mà còn là chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, tác phong giao dịch ngày càng được nâng cao, chuyên nghiệp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu, gia tăng giá trị và tiện ích trong mỗi giao dịch của quý khách hàng.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài 1900 55 88 18.

P.V