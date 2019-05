Khánh thành các công trình giao thông nông thôn và giáo dục ở Long An

Về phía Agribank có Đồng chí Trịnh Ngọc Khánh, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên Agribank cùng Ban lãnh đạo Agribank chi nhánh Long An tham dự.

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay, công trình Trường THCS Bình Thành, huyện Đức Huệ do Agribank tài trợ với tổng kinh phí 46 tỉ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 10.000 m2. Các hạng mục được xây dựng gồm 02 khối chính là khối hành chính - các phòng chức năng và khối học tập với 12 phòng học, 23 phòng chức năng, 01 nhà thi đấu đa năng và nhiều công trình phụ trợ khác. Qua đó, tạo điều kiện cho Trường THCS Bình Thành có một môi trường đào tạo chất lượng, hiện đại, khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện.

Cũng tại buổi lễ, Đồng chí Trịnh Ngọc Khánh, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên trao bảng tượng trưng tặng 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Đức Huệ.

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An và đại diện lãnh đạo Agribank, Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên Agribank đã đến khánh thành và bàn giao 11 công trình cầu giao thông nông thôn tại huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Đức Huệ với tổng kinh phí do Agribank tài trợ 15 tỉ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Thành viên HĐTV Agribank tại lễ bàn giao công trình cầu giao thông nông thôn tại Long An

Đây là 3 địa phương nằm trên tuyến biên giới nên đời sống, việc đi lại, giao thông và trao đổi hàng hóa của người dân còn nhiều khó khăn. Các công trình cầu giao thông nông thôn đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Là một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, với vai trò chủ lực đầu tư cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, 31 năm qua, Agribank đã lớn mạnh và phát triển vượt bậc, được nhân dân tin yêu, được Nhà nước tặng thưởng nhiều Danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhiều Danh hiệu cao quý khác do có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần không nhỏ tạo nên bộ mặt khởi sắc của nông nghiệp, nông thôn như ngày hôm nay.

Đến nay, Agribank có tổng tài sản gần 1,3 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn gần 1,2 triệu tỷ đồng, đầu tư và dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, trong đó 70% trên tổng dư nợ được Agribank dành cho "Tam nông". Nguồn vốn Agribank chiếm trên 50% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn..

Trên địa bàn tỉnh Long An, tính đến 30/4/2019, Agribank chi nhánh Long An có tổng nguồn vốn huy động đạt 19.670 tỷ đồng; Dư nợ 19.864 tỷ đồng; Dư nợ cho khu vực tam nông chiếm 94 % tổng dư nợ. Thông qua cung ứng nguồn vốn kịp thời, Agribank đóng góp tích cực vào thành công các chương trình trọng điểm của Nhà nước như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, Agribank đã kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông dân trong cả nước có vốn để sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa kinh tế lớn, có giá trị kinh tế cao, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Trong những năm qua, mặc dù hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, ngoài thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh, Agribank còn làm tốt vai trò của doanh nghiệp trong phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, thông qua triển khai thường xuyên trên cả nước các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, giàu ý nghĩa nhân văn, đặc biệt là đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế như: Tài trợ xây dựng trường học các cấp, xây dựng trường bán trú cho các em học sinh dân tộc; tài trợ các thiết bị phục vụ giảng dậy và học tập, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; xây dựng trạm xá… với kinh phí dành cho các hoạt động này của toàn hệ thống Agribank hàng năm khoảng 400 tỷ đồng.

Năm 2018, riêng chi nhánh Agribank Long An tài trợ an sinh xã hội 19 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh gồm: tài trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa; tài trợ 2 xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa Long An và Trung Tâm Y tế Huyện Vĩnh Hưng đồng; tài trợ Quỹ khuyến học Thành phố Tân An; chăm lo quà Tết cho người nghèo tỉnh Long An…

Kế hoạch năm 2019, Agribank Long An sẽ tiếp tục tài trợ cho ngành Y tế thêm 01 xe cứu thương trị giá 1.5 tỷ đồng, có nhiều chức năng tiện ích hơn đáp ứng nhu cầu cấp cứu tuyến đầu trên đường vận chuyển bệnh nhân; 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương và nhiều chương trình khác.

Để biểu dương những thành tích đóng góp cho công tác xã hội đối với tỉnh Long An, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Long An nói riêng tại buổi lễ khánh thành các công trình giao thông nông thôn và giáo dục tại Long An.