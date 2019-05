La Vie Long An được cấp chứng nhận 'Chung tay quản lý nguồn nước'

Tiêu chuẩn AWS – Chung tay quản lý nguồn nước được định nghĩa là việc sử dụng nước công bằng xã hội, bền vững về môi trường và mang lại lợi ích kinh tế, đạt được thông qua một quá trình bao gồm sự tham gia của các bên liên quan trên cơ sở phạm vi khu vực ảnh hưởng và toàn lưu vực xung quanh đơn vị thực hiện.

Tại nhà máy La Vie Long An, các cải tiến trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước đã được liên tục được ứng dụng như các sáng kiến tiết kiệm chi phí và phù hợp trong phạm vi lưu vực của nguồn nước; xử lý nước thải ra qua các hệ thống xử lý thải hiệu quả và bảo vệ môi trường; tôn trọng quyền được tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn và hợp vệ sinh của người dân; phối hợp với các đơn vị cung cấp khác thực hành tiết kiệm nguồn nước trong sử dụng.

Nhà máy La Vie Long An luôn thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà máy La Vie Long An cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thông tin đến các tổ chức liên quan về việc sử dụng và quản lý nguồn nước hiệu quả thông qua chuỗi các hoạt động: tổ chức Ngày Nước Thế Giới, xây dựng 2 trạm nước miễn phí phục vụ cộng đồng từ tháng 3/2015, cung cấp miễn phí 60.000 lít nước cho cộng đồng địa Phương; cải tạo kênh Chiến Lược (phường Khánh Hậu, Tân An, Long An); kênh Thủ Tửu (phường Tân Khánh, Tân An, Long An) đang trong tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng; chủ động trong việc hỗ trợ cộng đồng trong khu vực bảo vệ tầng nước trên bề mặt, nước ngầm nông và sâu tại khu vực,…