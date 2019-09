Lắng nghe phản hồi từ nhân viên giúp xây dựng môi trường làm việc tốt nhất châu

Quảng cáo

Giải thưởng đã được tổ chức thường niên tại các thị trường Đài Loan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hồng Kông và Philippines trước khi đến Việt Nam. HEINEKEN Việt Nam vinh dự là một trong số ít các doanh nghiệp nhận giải thưởng này trong 2 năm liên tiếp.

Môi trường làm việc không ngừng học hỏi



Dựa trên các câu hỏi khảo sát theo tiêu chí Heart (Con tim), Mind (Suy nghĩ) và Soul (Tâm hồn), đại diện hội đồng bình chọn giải HR Asia Awards đánh giá HEINEKEN Việt Nam đã đạt được điểm số gần như tuyệt đối (4,25/5). Qua các buổi khảo sát trực tiếp, các chuyên gia HR Asia đã ghi nhận rằng hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại HEINEKEN Việt Nam có nhiều hoạt động vượt trội, đa dạng và tạo được một tinh thần không ngừng học hỏi.



Được biết, HEINEKEN Việt Nam ưu tiên việc phát triển nhân sự qua mô hình 70:20:10, qua đó nhiều hoạt động khuyến khích nhân viên tự học qua công việc thực tế hàng ngày, học từ cấp trên, đồng nghiệp; và các khóa học để nâng cao năng lực bản thân trong công việc. “Luôn học hỏi để hoàn thiện” đã trở thành văn hóa và là một trong 5 hành vi ứng xử chuẩn mực của nhân viên tại công ty này. Không những thế, HEINEKEN Việt Nam còn tạo điều kiện tối đa cho các nhân sự có đam mê và tài năng phát huy năng lực của mình qua việc tạo cơ hội làm việc tại các nước khác thuộc tập đoàn, cụ thể là chương trình GO Places hay STA (Dự án làm việc ngắn hạn). Qua đó, nhân viên có dịp cọ xát cùng làm việc với các đồng nghiệp ở các nền văn hóa khác nhau và khai phá các kỹ năng tiềm ẩn để nâng cao năng lực.



Tuy nhiên, theo chia sẻ của công ty này, điều kiện đủ để hiện thực hóa các mục tiêu nâng cao năng lực người lao động chính là sự chủ động và tinh thần tích cực học tập của nhân viên để cùng nhau kiến tạo một môi trường làm việc xuất sắc. Nhân viên của HEINEKEN Việt Nam thật sự đã lan tỏa nét văn hóa nổi bật về tinh thần “Luôn học hỏi để hoàn thiện” và “Khát vọng thành công” trong công ty.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Nhà máy Bia HEINEKEN Tiền Giang chia sẻ: “Tôi tham gia vào HEINEKEN từ một Quản trị viên tập sự, sau đó trở thành Quản lý phòng công nghệ tại một nhà máy ở miền Bắc và bây giờ là Giám đốc Nhà máy HEINEKEN tại Tiền Giang. Tại HEINEKEN Việt Nam mọi người đều có cơ hội như nhau để học tập và phát triển. Công ty luôn tạo điều kiện tối đa cho nhân viên và khuyến khích nhân viên không ngừng học tập để hoàn thiện các kỹ năng của bản thân”.



Kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất Châu Á



Ngoài những chính sách phúc lợi cho nhân viên được xem là cạnh tranh trên thị trường hiện nay, HEINEKEN Việt Nam có môi trường làm việc an toàn, thân thiện và cởi mở, luôn phát huy những tiềm năng của nhân viên tương thích với những nhu cầu nhân sự của HEINEKEN toàn cầu.

Ông Leo Evers, Tổng Giám đốc Điều hành của HEINEKEN Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng nếu nguồn nhân lực của chúng tôi được đào tạo tốt thì họ sẽ mang lại những đóng góp lớn hơn cho công ty và cho đất nước”. Ông Leo Evers nói thêm, HEINEKEN Việt Nam đã gắn sự phát triển bền vững trở thành mục tiêu cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh với trọng tâm quan tâm đến Con người, Hành tinh và Sự thịnh vượng chung. Thành công của HEINEKEN Việt Nam có được chủ yếu nhờ vào những cam kết của công ty đầu tư phát triển cho đội ngũ nhân viên của mình. Nói một cách khác, chính nhân viên của công ty là những người xây dựng nên môi trường làm việc tốt cho chính họ”.



Ông cũng giải thích thêm từ kết quả của các cuộc khảo sát môi trường làm việc hay những buổi họp toàn công ty hàng năm, công ty đã có những điều chỉnh phù hợp, giúp cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Do đó, môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam do chính người lao động tại HEINEKEN Việt Nam kiến tạo nên. Điển hình, kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất cho thấy chỉ số gắn kết của nhân viên tại HEINEKEN Việt Nam là 92%, tăng 2% so với năm 2017 và là tỷ lệ cao nhất trong các công ty có nhà máy của tập đoàn HEINEKEN trên thế giới.



Những chỉ số trên cho thấy HEINEKEN Việt Nam đang sở hữu nguồn nhân lực tài năng và gắn kết. Đó chính là tài sản vô giá của công ty và giúp công ty tiếp tục giữ vững vị trí là “điểm đến” yêu thích của nhiều cá nhân trẻ tài năng tại Việt Nam cũng như các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

