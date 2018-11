Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất Mỹ phẩm đạt chuẩn Ngân Anh - Bảo Xinh

Nhà máy sản xuất Mỹ phẩm Ngân Anh Bảo Xinh – Công ty CP Mỹ phẩm Bảo Xinh được xây dựng trên diện tích trên 3000m2 địa chỉ tại: Đông Thuận, Đông Thạnh, Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang với công suất sản xuất hơn 49 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng được lắp đặt dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại đạt chuẩn cGMP và được đánh giá là một trong những Nhà máy có sự đầu tư quy mô, bài bản tại Miền Tây Nam Bộ.

Đại diện Sở Y Tế tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Lễ khánh thành nhà máy

Nhà máy ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất với hệ thống dây chuyền máy móc tự động và bán tự động hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật, nhân viên có trình độ và tay nghề cao. Sau gần nửa năm vận hành, sản xuất thử nghiệm, đến nay Nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy tập trung sản xuất các sản phẩm ở các dòng mỹ phẩm như: Bảo Xinh, Ngân Anh Gia Truyền, New Nine Day, Như Xuân và Life Linh Chi New Today…đáp ứng được mọi thị yếu và nhu cầu của khách hàng.