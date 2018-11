Lienvietpost Bank liên tiếp nhận được các giải thưởng quốc tế uy tín

Hiện thực hoá mục tiêu trở thành "Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người", trong thời gian qua, LienVietPostBank tập trung phát triển các sản phẩm bán lẻ và nổi bật là Tín dụng hưu trí, cho vay tiêu dùng không TSBĐ cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang... Đồng thời, ngân hàng đã xây dựng và phát triển thành công ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ ngân hàng số trên thiết bị di động với sản phẩm Ví Việt, đáp ứng được nhu cầu thanh toán và dịch vụ ngân hàng online 24/7 cho mọi cá nhân và tổ chức. Đến nay, cơ cấu huy động và cho vay của Ngân hàng đã có sự dịch chuyển đáng kể sang bán lẻ với tỷ trọng lần lượt là trên 43% đối với cho vay và trên 55% đối với huy động.

Tính đến hết năm 2017, LienVietPostBank tự hào đã đạt con số trên 2 triệu khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng. Đây chính là tài sản quý giá đối với LienVietPostBank và là động lực cho những bứt phá xa hơn và nhiều cải tiến mạnh mẽ nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng trong năm 2018.

Chính vì thế, Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2018” – do Tạp chí Capital Finance International (CFI.Co) bình chọn – như một minh chứng cho sự phát triển không ngừng của LienVietPostBank cũng như khẳng định hướng đi đúng đắn trong mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Hai giải thưởng “Ngân hàng phát triển nhanh nhất Việt Nam 2018” và “Ngân hàng có giải pháp thương mại điện tử tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF)– Tạp chí điện tử về tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu của Anh trao tặng. Theo Tạp chí này, việc xét giải dựa trên hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính, quy mô doanh nghiệp, mạng lưới kinh doanh, tình hình hoạt động và những đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường tài chính Việt Nam. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng khách hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ bảo mật, tích hợp sản phẩm… của LienVietPostBank đã khẳng định chất lượng dịch vụ tốt trên kênh ngân hàng điện tử, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đầu năm 2018, Dự án và Sản phẩm Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) của LienVietPostBank cũng nhận Giải thưởng Dự án Ngân hàng Di động Tốt nhất Việt Nam (Best Mobile banking Project in Vietnam) do Tạp chí The Asian Banker trao tặng, tiếp nối “cơn mưa” giải thưởng dành cho Ví Việt kể từ năm 2017 đến nay.

Giải thưởng “Ngân hàng xã hội tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí International Business Magazine trao tặng cho LienVietPostBank một lần nữa khẳng định phương châm nhất quán “Gắn xã hội trong kinh doanh” của Ngân hàng, hài hòa giữa việc phát triển kinh doanh và các hoạt động cộng đồng.

Mới đây, LienVietPostBank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng xếp hạng từ B2 lên B1, triển vọng Ổn định – đây là mức xếp hạng tốt nhất cho các ngân hàng ở Việt Nam

Song song với các giải thưởng quốc tế, LienVietPostBank cũng đón nhận nhiều tin vui từ các giải thưởng uy tín trong nước. Cụ thể, Sản phẩm Ví Việt được Hội truyền thông Số trao tặng Giải thưởng Ứng dụng Công nghệ Số xuất sắc 2018. Đây tiếp tục là năm thành công của Ví Việt khi liên tiếp nhận được các giải thưởng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức dữ liệu Quốc tế (IDG) đã vinh danh LienVietPostBank ở 2 hạng mục giải thưởng: Công ty Fintech tiêu biểu năm 2018 và Ngân hàng có sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2018 với sản phẩm Tín dụng Hưu trí.

Những giải thưởng trên là sự ghi nhận những nỗ lực của LienVietPostBank trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo, cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, chú trọng triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, khuyến mại, chăm sóc khách hàng trên cả 2 kênh Ngân hàng và Phòng Giao dịch Bưu điện.

Đại diện lãnh đạo LienVietPostBank cho biết: “Những giải thưởng quốc tế này một lần nữa khẳng định cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín và sức cạnh tranh nổi bật của LienVietPostBank trên thị trường tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của Ngân hàng trong thời gian qua. Trong thời gian tới, LienVietPostBank sẽ tập trung đổi mới sản phẩm, dịch vụ, nhằm đem đến những lợi ích vượt trội cho khách hàng và đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế”.

P.V