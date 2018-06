Lọc dầu Dung Quất sắp đại hội cổ đông lần đầu tiên

Theo đó, dự kiến ngày 21/6/2018, tại Quảng Ngãi, Công ty BSR sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Công tác chuẩn bị nhân sự, chương trình hành động và mục tiêu sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần đã được BSR đẩy mạnh và gần như đã sẵn sàng cho ngày chuyển đổi.

Theo Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên, tại đại hội đồng cổ đông lần này, BSR sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng kinh doanh giai đoạn 2018 – 2022 và thực hiện các bước tiếp theo cổ phần hóa BSR bằng hình thức thoái vốn trên sàn cho nhà đầu tư mà không theo phương án bán cho cổ đông chiến lược như trước đây.

Chủ tịch HĐTV BSR Lê Xuân Huyên – tân Chủ tịch BSR lần đầu trao đổi với phóng viên, báo chí

Năm 2018, Công ty sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nhập khẩu. Ngay chính thị trường trong nước, NMLD Nghi Sơn cũng xuất bán sản phẩm ra thị trường – đây là đối thủ trực tiếp của BSR. Ngoài ra, nguồn dầu thô ngọt trong nước cung cấp cho Nhà máy theo hướng ngày càng lẫn nhiều tạp chất đống thời lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải cho động cơ ngày càng khắt khe, nghiêm ngặt hơn. Đó là khó khăn trước mắt và lâu dài của Công ty BSR.

6 tháng đầu năm 2018, BSR sản xuất được 3,56 triệu tấn sản phẩm nhưng tiêu thụ đến gần 3,6 triệu tấn thành phẩm, thực hiện đến 57% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 55.359 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 5.809 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch năm. Công ty ước lợi nhuận sau thuế thu khoảng 2.947 tỷ đồng, tương đương 84,7% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2018.

Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên thông tin tình hình SXKD BSR 6 tháng 2018

Để có được những thành công đó, từ đầu năm đến nay, mặc dù khoảng cách giá dầu thô (Dated Brent) và giá sản phẩm (Platts) bị thu hẹp hơn so với kế hoạch nhưng do Nhà máy luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu. Đồng thời, Công ty kiểm soát rất tốt mức tiêu hao dầu thô. Thêm vào đó, do thực hiện tốt công tác tối ưu hóa, công tác quản trị và thực hiện tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí luôn được chú trọng đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm cũng là các nguyên nhân tích cực làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh và chuyển đổi mô hình công ty; BSR cũng đang tích cực trong công tác Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Dự án NCMR NMLD Dung Quất đã triển khai được 37/78 tháng kể từ thời điểm phát hành Hồ sơ mời thầu FEED (27/4/2015).

Tiến độ trước EPC đạt 83,55%, cụ thể: Công tác chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thành 99,8%. BSR đang phối hợp với Nhà thầu thiết kế tổng thể, Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để cập nhật báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường. Hồ sơ mời thầu giai đoạn 1 Gói thầu EPC đã được phát hành từ ngày 13/11/2017. Hiện nay, Ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất đang tiến hành xem xét trả lời và làm rõ cho tất cả các nhà thầu. Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC hoàn thành trong năm 2019.

Sau nâng cấp mở rộng, NMLD Dung Quất kỳ vọng đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương EURO V và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhất. Việc nâng cấp sẽ phép chế biến các hỗn hợp dầu thô chua - nặng nhằm tăng độ linh động trong lựa chọn dầu thô và tăng cơ hội giảm chi phí dầu thô đầu vào. Với các mục tiêu trên, NMLD Dung Quất sẽ chủ động hơn khi ứng phó các diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy với các nhà máy trong và ngoài nước.

Nghiên cứu khoa học ở BSR ngày càng đi vào chiều sâu, cả chất và lượng. Năm 2017, BSR đã xét công nhận 33 sáng kiến cấp cơ sở, 8 sáng kiến cấp Tập đoàn và có 4 giải pháp đã đạt giải trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2017; đồng thời triển khai 9 đề tài/nhiệm vụ NCKH; trong đó 3 đề tài BSR tự thực hiện và 6 đề tài phối hợp với các đơn vị Trung tâm hợp tác dầu mỏ Nhật Bản (JCCP/JXNRI), Viện Dầu khí Việt Nam, JGC, MCI… Đặc biệt, đề tài “Điều khiển tự động và tối ưu năng lượng cho lò gia nhiệt phân xưởng chưng cất dầu thô của NMLD Dung Quất” đã đạt Huy chương Vàng tại chương trình sáng tạo KHCN và Hội chợ triển lãm sáng tạo quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc cuối năm 2017. Ngoài ra, giải pháp "Nâng cao độ tin cậy và tối ưu hóa vận hành trạm giảm ôn giảm áp trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh và đồng sự đạt giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Vifotec) lần thứ 14 (2016-2017). Tính trong giai đoạn 2010 -2017, BSR thực hiện 197 sáng kiến/cải hoán; đạt hiệu quả tiết kiệm, làm lợi khoảng 3.062 tỷ đồng.

Trong công tác tiết kiệm chi phí hoạt động SXKD năm 2017 là 951,7 tỷ đồng, vượt 101,2% so với chỉ tiêu năm 2017 đề ra (472,9 tỷ); trong đó phần giảm tiêu thụ năng lượng nội bộ trong chế biến, giảm hao hụt dầu thô khoảng 501 tỷ, tự thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa khoảng 90 tỷ.

P.V