MB chính thức áp dụng Hóa đơn điện tử từ ngày 10/11/2018

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý tương đương các hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

Toàn bộ các bước gửi, nhận hóa đơn được thực hiện thông qua kênh điện tử như website, email, do đó mang lại nhiều sự thuận tiện cho khách hàng và MB. Việc áp dụng Hóa đơn điện tử giúp ngân hàng và khách hàng tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản, lưu trữ; đồng thời khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. So với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử có độ bảo mật và an toàn cao hơn, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra như mất, cháy, hỏng.

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, MB sẽ gửi thông báo về số hóa đơn, mã bảo mật tới email hoặc số điện thoại khách hàng đã đăng ký tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội. Khách hàng truy cập vào website https://einvoice.mbbank.com.vn hoặc https://emb.mbbank.com.vn (đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ internet banking tại MB) và làm theo hướng dẫn để thực hiện tra cứu, xem và tải hóa đơn.

Để biết thêm thông tin về hóa đơn điện tử, khách hàng vui lòng truy cập website của Ngân hàng Quân đội: https://mbbank.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp các điểm giao dịch của MB để được hỗ trợ.

P.V