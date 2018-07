MB tăng trưởng đột phá trong nửa đầu năm 2018

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy đang có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Trong khi một số ngân hàng còn các khoản nợ xấu lớn tiếp tục phải dồn lực tập trung xử lý thì nhóm các ngân hàng còn lại đã có thể thực hiện các chiến lược tạo sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận.

MB là một trong những ngân hàng nằm trong top đầu về tăng trưởng lợi nhuận nhờ chiến lược đẩy mạnh các dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn bên cạnh tăng trưởng tín dụng truyền thống.

Những kết quả vượt trội

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của của MB và các công ty con đạt mức 3.829 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 56% kế hoạch năm. Tổng tài sản của MB đạt 333.203 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) đã có được sự bứt phá ấn tượng về kết quả kinh doanh và sự tăng trưởng ấn tượng:

- Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11% so với năm 2017, đạt 202.027 tỷ đồng; huy động tiền gửi tăng 6,6% so với năm 2017, đạt 234.796 tỷ đồng.

- Thu nhập lãi thuần của MB đạt 6.797 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động phi tín dụng đều có kết quả khả quan, đóng góp 25% vào tổng thu nhập của ngân hàng (cùng kỳ chỉ 19%).

- Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 50% đạt 992 tỷ đồng; lãi từ ngoại hối tăng hơn 3 lần đạt 174 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán tăng 2,5 lần đạt 311 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác đạt 32 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

So với các ngân hàng đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, MB thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lớn nhưng ROE vẫn ở mức khá cao trong khi vẫn giữ được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Cùng với tỷ lệ chi phí CIR ở mức thấp, đã đảm bảo cho lợi nhuận của MB ổn định ở nhóm trên của các ngân hàng.

Tăng trưởng tín dụng đi cùng các hoạt động dịch vụ khác

Để đạt được những kết quả lợi nhuận vượt trội kể trên trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng hạn chế, MB không chỉ dựa vào hướng đi truyền thống chỉ dựa vào tín dụng mà có giải pháp đẩy mạnh các dịch vụ vệ tinh xung quanh hoạt động tín dụng cốt lõi. MB đã đi sát chiến lược giai đoạn 2017-2021 với mục tiêu top 5 về hiệu quả kinh doanh và an toàn, theo 4 chuyển dịch then chốt: Ngân hàng số; nâng cao quan hệ khách hàng; quản trị rủi ro vượt trội; nâng cao hiệu quả hoạt động công ty thành viên. Thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp: quản trị điều hành, kinh doanh, công nghệ và nhân sự.

Đi sâu vào phân tích các mảng hoạt động sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn về đóng góp vào tăng trưởng chung vào kết quả kinh doanh của MB trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thuần hơn 32% thì tốc độ thu nhập ngoài lãi tăng đến hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động phi tín dụng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Nếu như cùng kỳ 2017, trong cơ cấu đóng góp vào tổng thu nhập hoạt động, thu nhập lãi thuần chiếm đến 80% thì trong năm nay tỷ lệ này chỉ còn 75%. Điều này đồng nghĩa là các hoạt động khác đã tăng từ 20% lên mức 25%. Có thể điểm chi tiết các hoạt động sau:

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay đã đạt mức 11% đạt 202,027 tỷ VND và huy động tăng trưởng tốt 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. LDR của ngân hàng quanh mức 72% và khá thấp để tiếp tục cho vay đầu ra. So với kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% của ngân hàng cho 2018, MB hoàn toàn có khả năng đạt tăng trưởng 20% như các năm về trước.

NIM của MB bắt đầu tăng trưởng mạnh từ 2016, lên mức 4,2% trong 2017. Với NIM luôn duy trì ở mức trên 4%, MB đang có tỷ lệ này cao hơn hẳn các ngân hàng khác, đến từ lợi thế chi phí huy động vốn giá rẻ và đóng góp từ mảng tín dụng tiêu dùng của MCredit.

Thu nhập từ phí và dịch vụ đa dạng từ hệ sinh thái công ty con của MB Group Doanh thu phí và dịch vụ của ngân hàng có mức tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 992 tỷ. Hoạt động Bancassurance từ MB Ageas Life bắt đầu thu về lợi nhuận khi doanh thu bảo hiểm tăng trưởng 46% và lợi nhuận thuần từ hoạt động này tăng trưởng ở mức 121% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 410 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2018 do khoản lỗ kỹ thuật đã ghi nhận giảm. Thêm vào đó, với công ty con MBS và thị trường chứng khoán sôi động trong đầu 2018, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán cũng có mức tăng ấn tượng 81% so với 30/06/2017. Ngoài ra, với những cải tiến trong dịch vụ thanh toán và đẩy mạnh mảng khách hàng cá nhân, thu nhập từ mảng này cũng đạt mức tăng ấn tượng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán khởi sắc trong nửa đầu năm 2018. Cơ cấu tài sản đầu tư của MB đã có xu hướng dịch chuyển phù hợp với các biến động trên thị trường chứng khoán, giúp ngân hàng ghi nhận 311 tỷ lợi nhuận (tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái) từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư. Trước bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, ngân hàng chủ động hạ tỷ trọng trái phiếu chính phủ và tăng tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trong tài sản đầu tư của ngân hàng. Thêm vào đó, với những biến động tỷ giá tương đối lớn, hoạt động ngân quỹ cũng đem về cho ngân hàng 174 tỷ lợi nhuận (tăng 222% so với cùng kỳ năm ngoái).

Chất lượng tài sản an toàn và chi phí được quản trị tốt

Chất lượng tài sản ở MB ngày càng duy trì an toàn khi NPL của ngân hàng được kiểm soát ở mức thấp trên thị trường. Việc trích lập dự phòng của ngân hàng này cũng luôn ở mức an toàn so với các ngân hàng khác.

Tỷ lệ chi phí CIR tiếp tục được cải thiện mạnh từ mức 43% tại cuối 2017 xuống 39% tại Q2/2018. CIR của MB đang ở vùng khá thấp so với bình quân CIR ngành xấp xỉ 45%, nằm trong top đầu các ngân hàng hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Trong dài hạn, rất khó để lợi nhuận ngân hàng tạo được mức tăng trưởng cao nếu chỉ dựa vào tăng trưởng tín dụng và tổng tài sản. Tuy nhiên, tiềm năng của các hoạt động phi tín dụng sẽ là điểm khác biệt duy trì tốc độ tăng trưởng.

So với thị giá giao dịch, P/B của cổ phiếu MB chưa phản ánh hết được hết kết quả vượt trội về lợi nhuận của ngân hàng và kỳ vọng tích cực của thị trường cho cổ phiếu ngân hàng. P/B tại ngày 17/07/2018 ở mức 1,64x, là mức phù hợp với mặt bằng định giá ngân hàng. Vì vậy, với kết quả lợi nhuận lũy kế khả quan của MB trong quý 2/2018, các chuyên gia phân tích dự báo về việc cổ phiếu MB còn nhiều dư địa để tiếp tục có cơ hội tăng mức vốn hoá thị trường trong thời gian tới.

P.V