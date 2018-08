MB thăng hạng trong TOP 10 Ngân hàng thương mại VN uy tín năm 2018

Lễ vinh danh Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018 là hoạt động thường niên do Vietnam Report nghiên cứu, công bố từ năm 2012. Uy tín của các ngân hàng được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính bao gồm:

Thứ nhất là năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu...);

Thứ hai là uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng. Vietnam Report tiến hành mã hóa (coding) các bài báo viết về ngân hàng được đăng tải trên các kênh chuyên ngành tài chính trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018.

Cuối cùng là điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng; khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các ngân hàng trong ngành và điều tra khảo sát về tình hình của các ngân hàng được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm...

Kết quả khảo sát các ngân hàng do Vietnam Report thực hiện cho thấy: Trong năm 2018, Ngành Ngân hàng lạc quan với triển vọng tăng trưởng. 100% ngân hàng thương mại tham gia khảo sát tháng 5 vừa qua kỳ vọng tốc độ tăng trưởng toàn ngành ngân hàng sẽ đạt trên 10%.

MB được Vietnam Report xếp vị trí thứ 6 trong Top 10 NHTM uy tín năm 2018, tăng 2 bậc so với năm trước. Tính đến hết ngày 30/06/2018, lợi nhuận trước thuế của MB và các công ty con đạt mức cao 3.829 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 56% kế hoạch năm. Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 202.027 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017 trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát an toàn ở mức rất thấp so với bình quân ngành. MB còn chứng minh hiệu quả hoạt động cao khi liên tục duy trì trong top 20 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam do Tổng cục Thuế công bố hàng năm.

Trước đó, ngày 5/6/2018, Forbes Việt Nam công bố danh sách “50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018”. MB vinh dự được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top các đơn vị tốt nhất thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

P.V