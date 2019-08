Miếng dán Adpower- Giải pháp công nghệ chăm sóc động cơ Nhật Bản

Quảng cáo

Với việc ký kết này, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Phong E&C (HPEC) đã chính thức trở thành đối tác chiến lược, phụ trách phân phối độc quyền sản phẩm Adpower tại thị trường Việt Nam thông qua A’SEAM Japan Co., Ltd - đơn vị phụ trách thị trường Việt Nam của Tomizawa & Co.,Ltd.Miếng dán Adpower cấu tạo gồm ba lớp đặc biệt, được dán tại vị trí bầu lọc gió (Air filter) của các loại động cơ ôtô, xe máy. AdPower hoạt động dựa trên cơ chế phát xạ ion âm giúp làm sạch không khí, hoạt hóa oxy cấp vào buồng đốt của động cơ. Nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, qua đó giảm lượng khí thải ra môi trường, đặc biệt giảm muội than (carbon) bám vào xupap, đầu piston và thành xilanh,bugi. Đây chính là nguyên nhân làm cho động cơ yếu dần, ỳ và yếu hơi sẽ gây tiếng ồn lớn, tiếp theo đó quá trình tăng tốc, giảm tốc bị giật khiến xe chạy không đều và quá trình đốt cháy nhiên liệu ngày càng tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.Sản phẩm đã được ứng dụng trên hàng triệu phương tiện tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Pakistan, Bangladesh, Romania, Nigeria, Kenya, Malawi, Ethiopia...HPEC đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2022 sản phẩm AdPower sẽ có mặt tại các đại lý ở khắp 63 tỉnh thành. Ngay sau lễ ký kết, HPEC sẽ chính thức bắt đầu kết nối, mở rộng thêm mạng lưới đại lý phân phối AdPower với nhiều chính sách hấp dẫn.

