MM Mega Market Việt Nam xuất khẩu nông sản Việt sang Singapore

Quảng cáo

Theo đó, MMVN sẽ xuất khẩu các mặt hàng rau, củ, quả, nấm tươi sạch sang Singapore thông qua công ty CMM để phân phối tại hệ thống 60 siêu thị của công ty Sheng Siong Supermarket tại Singapore. Sheng Siong Supermarket là nhà bán lẻ lớn thứ 3 tại thị trường Singapore. Sự kiện này đặt nền móng đầu tiên cho chiến lược xuất khẩu nông sản Việt Nam của MMVN sang thị trường Singapore. Trong tháng 9, đơn hàng đầu tiên sẽ được MMVN xuất khẩu sang Singapore, gồm các mặt hàng như, ớt chuông Đà Lạt, khoai lang và chanh không hạt với tổng sản lượng khoảng 20 tấn.

“Để xuất khẩu vào Singapore, các sản phẩm phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, về chất lượng, mẫu mã và bao bì. Các sản phẩm mà MMVN xuất khẩu sang thị trường này đều được kiểm tra tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Codex và áp dụng quy trình HACCP để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi tin tưởng rằng, với thế mạnh là chuỗi cung ứng nông sản an toàn và kinh nghiệm xuất khẩu sang hệ thống hơn 1.000 siêu thị Big C Thái Lan sẽ giúp MMVN xuất khẩu thành công nông sản Việt Nam với sản lượng ngày càng tăng sang thị trường Singapore trong những năm tới”, ông Phidsanu Pongwatana, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Dự kiến, trong năm 2019, MMVN sẽ xuất khẩu khoảng 100 tấn nông sản Việt sang thị trường Singapore.

P.V