Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm đối tác của HDBank lên B1

Mức xếp hạng dài hạn rủi ro đối tác (CRR) và đánh giá rủi ro đối tác (CRA) của HDBank được Moody’s nâng một bậc, cùng lúc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Xếp hạng Rủi ro Đối tác là ý kiến đánh giá của Moody’s về năng lực của các tổ chức trong việc thực thi phần nghĩa vụ không có tài sản bảo đảm trong các cam kết tài chính với đối tác, và cũng phản ánh mức tổn thất tài chính dự kiến trong trường hợp các nghĩa vụ đó không được thực thi.

Việc Moody’s nâng bậc xếp hạng rủi ro đối tác của HDBank cho thấy năng lực của HDBank trong thực thi các nghĩa vụ tài chính với bên đối tác.

Cuối năm 2017, Moody’s cũng nhận định về kế hoạch IPO là điều tích cực cho xếp hạng tín nhiệm của HDBank.

Trong những năm qua, HDBank ghi đậm dấu ấn trên thị trường với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, quản lý rủi ro hiệu quả. Năm 2013, HDBank tạo bước ngoặt ấn tượng khi đồng thời sáp nhập DaiABank vào HDBank và mua lại 100% vốn Công ty Tài chính SGVF (Pháp), tiền thân của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HDSAISON liên doanh với Nhật Bản ngày nay. HDBank sau sáp nhập tăng trưởng bình quân 30%/năm trong giai đoạn 2013 – 2017, với tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp nhất toàn ngành. Cũng trong giai đoạn này, quy mô tài sản của HDSAISON tăng trưởng gấp 9 lần, hiện giữ vị trí dẫn đầu về mạng lưới điểm giao dịch tài chính với gần 13.000 điểm phủ khắp 63/63 tỉnh, thành phố, phục vụ gần 5 triệu khách hàng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản HDBank đạt 191.293 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,8% kế hoạch 2018. Tăng trưởng huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của HDBank đạt 11,1% so với cùng kỳ, trong đó huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 9,6%. Tổng dư nợ đạt 125.130 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cuối năm 2017 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,3% kế hoạch 2018. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% cao hơn so với 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thuộc nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao nhất. Chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng được kiểm soát chặt, ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,9%, hợp nhất với HDSAISON: 1,3%.

P.V