Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với BIDV

Moody’s cũng nâng triển vọng định hạng tiền gửi nội tệ và định hạng nhà phát hành nội tệ, ngoại tệ của BIDV từ mức “ổn định” lên “tích cực”. Moody’s đánh giá chính phủ Việt Nam có khả năng hỗ trợ “rất cao” đối với BIDV khi cần thiết.

Các kết quả định hạng này được thực hiện sau khi Moody’s nâng định hạng quốc gia của Việt Nam từ mức B1 lên Ba3, với triển vọng từ ổn định lên tích cực vào ngày 10/8.

Theo Moody’s, định hạng tiền gửi nội tệ và định hạng nhà phát hành nội tệ, ngoại tệ của BIDV hiện ngang bằng định hạng quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3. Định hạng của BIDV có thể được cải thiện nếu định hạng quốc gia của Việt Nam được nâng lên.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng tài sản của BIDV đến 30/6/2018 đạt 1.268 ngàn tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm, tiếp tục duy trì vị thế Ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất thị trường. Hiệu quả kinh doanh của BIDV cải thiện so với cùng kỳ năm trước: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 50% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng tăng trưởng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định.

P.V