Năm 2019, TKV phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 40 triệu tấn than

Theo đó, năm 2019, Tập đoàn đặt mục tiêu “Vừa tăng trưởng ổn định - vừa đáp ứng nhu cầu than trong nước”, với mức tăng trưởng từ 10-15%/năm. Trong đó, tổng sản lượng than tiêu thụ không thấp hơn 41 triệu tấn. Lượng than cấp cho các hộ tiêu thụ điện không thấp hơn 39 triệu tấn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy, Tập đoàn sẽ quyết liệt triển khai để thực hiện đạt được mục tiêu đề ra. Tập đoàn chỉ đạo các Ban tham mưu, các đơn vị, công ty trực thuộc bám sát Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016; Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 28/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát cân đối tổng thể năng lực sản xuất của các đơn vị theo khả năng tối đa có thể thực hiện được, trên cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo; cân đối sản lượng khai thác giữa các đơn vị sản xuất lộ thiên và hầm lò, giữa sản lượng khai thác với sản lượng nhập khẩu, giữa năng lực khai thác với nguồn lực lao động, trong đó không tính đến lượng than tồn kho v.v. để xây dựng các chỉ tiêu kịch bản kế hoạch phù hợp, để đạt được mục tiêu đề ra.

