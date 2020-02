Những cách thông ống thoát nước nhà tắm khi bị tắc đơn giản

Nguyên nhân khiến đường ống thoát nước nhà tắm bị nghẹt

Chất thải

Sau một thời gian sử dụng do các chất thải như tóc, rác thải, dầu mỡ bám trong cống thoát nước tích tụ ngày một nhiều lên khiến ống cống bị nghẹt.

Đường ống thoát nước được lắp đặt không đúng

Việc thi công và lắp đặt đường ống nước thực sự rất quan trọng, chính vì vậy bạn nên lựa chọn các nhà thầu có kinh nghiệm thi công để lắp đặt đường ống một cách chính xác nhất, tránh tình trạng bị tắc, không thể sử dụng được.

Đường ống bị hỏng

Ống cống bị nghẹt có thể do sau một thời gian sử dụng, đường ống bị hỏng. Lý do là lỗi thi công đường ống hoặc do rễ cây dưới lòng đất ngày càng ăn sâu xuống tạo áp lực hoặc do việc đào đường làm hỏng đường cống ngầm.

Cách khắc phục đường ống thoát nước nhà tắm khi bị nghẹt

Dùng móc treo quần áo

Phương pháp này khá đơn giản khi bạn chỉ cần dùng móc quần áo duỗi thẳng ra rồi móc qua ống nước để lôi hết tất cả rác rưởi trong đường ống ra. Sau khi móc xong, bạn có thể dùng nước nóng đổ xuống để lớp rác thải dầu mỡ còn sót lại trôi hết xuống.

Dùng nước sôi

Tất cả những điều bạn cần làm là đun một ấm nước sôi thật lớn sau đó dội xuống ống cống bị nghẹt khoảng 2-3 lần, mỗi lần cách nhau vài giây. Nếu nguyên nhân bị tắc do dầu mỡ thì có thể giải quyết một cách vô cùng nhanh chóng và triệt để. Tuy nhiên, với phương pháp dội nước sôi bạn cần chú ý về chất liệu đường ống để tránh sự cố.

Sử dụng lươn, hoặc cá lóc

Nghe có vẻ vô lý nhưng cách này sử dụng khá hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần làm là mua một chú lươn hoặc cá lóc thật khỏe và thả xuống. Cần lưu ý là thả đầu cá chúc xuống dưới. Khi con cá bơi xuống, nó sẽ đẩy các vật thể gây tắc cống xuống dưới.

Dùng máy hút bụi

Máy hút bụi đa năng chính là một công cụ thông cống tuyệt vời, để thực hiện được công việc thông ống nước bị tắc. Bạn cần chuyển chế độ hút bụi của máy sang chế độ hút chất lỏng và tiến hành công việc. Lưu ý là nên bọc máy hút bụi cẩn thận để tránh tình trạng hỏng hóc.

Sử dụng bột thông cống, dung dịch tẩy rửa

Việc sử dụng bột thông cống, dung dịch tẩy rửa có thể đem lại hiệu quả tức thời mà nhiều người thường áp dụng khi nhận thấy tình trạng nước bị ứ đọng. Bột thông cống này có tác dụng giúp làm phân hủy rác khiến nước dễ dàng thoát đi nhanh chóng.

