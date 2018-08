Nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử qua Internet Banking Agribank

Agribank phối hợp với Tổng cục Hải quan chính thức áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đối với loại thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống Internet Banking của Agribank từ ngày 09/7/2018. Dịch vụ này tạo điều kiện cho người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không phụ thuộc vào thời gian làm việc của Ngân hàng hoặc các điểm thu của Cơ quan Hải quan, kể cả ngày nghỉ/lễ và tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, được ngân hàng xác nhận kết quả nộp thuế tức thời và được Cơ quan Hải quan hỗ trợ thông quan hàng hóa nhanh chóng theo quy định. Dịch vụ nộp thuế điện tử đối với loại thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống Internet Banking của Agribank giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và rút ngắn thời gian nộp thuế so với cách thức giao dịch tại quầy như trước đây, đồng thời giúp giảm áp lực giao dịch trực tiếp tại ngân hàng và giúp các cơ quan Hải quan quản lý việc thu thuế chính xác, hiệu quả hơn.

Để tham gia nộp thuế điện tử 24/7, doanh nghiệp chỉ phải đáp ứng điều kiện: có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế và ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế điện tử.

Việc triển khai dịch vụ nộp thuế qua hệ thống Agribank đã giúp cơ quan Nhà nước tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm thời gian và giảm tải giao dịch nộp thuế trước đây, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách Nhà nước. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, Agribank đã mở rộng các kênh điện tử cho khách hàng để thực hiện nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Bên cạnh giao dịch nộp thuế tại quầy, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, khách hàng còn có thể nộp thuế trên Internet Banking - dịch vụ nộp thuế điện tử được triển khai trực tuyến tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống của Agribank.

Hệ thống công nghệ hiện đại, hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật, dịch vụ nộp thuế trên Internet Banking của Agribank giúp khách hàng có thêm công cụ thực hiện nộp thuế đơn giản, thuận lợi hơn, không kể không gian và thời gian, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu với máy tính có kết nối internet, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian công sức chờ đợi, giảm thiểu thủ tục giấy tờ. Các giao dịch nộp thuế của khách hàng qua kênh Internet Banking của Agribank được giữ bí mật, an toàn và xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Người nộp thuế có thể theo dõi, in, tải các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp và cập nhật tình hình nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tư vấn sử dụng các dịch vụ gia tăng khác do Agribank cung cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số hotline Trung tâm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818 hoặc trực tiếp đến các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank trên toàn quốc.