ON Semiconductor Bình Dương vào top 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Để góp mặt trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020”, ON Semiconductor Bình Dương đã thành công trải qua 2 vòng đánh giá khắt khe. Đầu tiên là tiến hành khảo sát nội bộ, đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (total engagement assessment model - T.E.A.M). Khảo sát này được tiến hành đánh giá trên các phương diện gồm gắn kết mặt cảm xúc (Heart), suy nghĩ và động lực (Mind), niềm tin và thái độ (Soul), nhận thức về tập thể (Think), cảm xúc nơi làm việc (Feel) và hành động theo tập thể (Do).

Khảo sát không chỉ là mức độ gắn kết của một nhân viên tại nơi làm việc mà còn cả các đội nhóm khác nhau gắn kết trong môi trường tập thể và phản hồi với các sáng kiến của công ty. Kết quả khảo sát tại ON Semiconductor Bình Dương đều cao hơn điểm trung bình của ngành.

Thứ hai, khảo sát cung cấp cơ hội cho cuộc phỏng vấn trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo của công ty về mọi khía cạnh hoạt động, trong đó tập trung cụ thể vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đa dạng và hội nhập, văn hóa doanh nghiệp và các biện pháp an toàn để phòng chống COVID-19.

Ông Jose Hernandez Lopez, Phó chủ tịch khối sản xuất, chia sẻ: “Tại ON Semiconductor, chúng tôi bao quát văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lỗi về tôn trọng, chính trực và sáng tạo, nhằm thúc đẩy sự thành công trong việc gắn kết nhân viên”.

Trong đó, tôn trọng, chính trực và sáng tạo là những giá trị cốt lõi của ON Semiconductor. Theo đại diện công ty, mọi người đều đối xử với nhau dựa trên nhân phẩm và sự tôn trọng. Công ty chia sẻ thông tin và khuyến khích các quan điểm khác nhau trong môi trường cởi mở và trung thực. Từ đó, mỗi người sẽ nhận thấy điều tốt nhất của từng cá nhân, nhận ra sự đa dạng về nền tảng và kinh nghiệm là những điểm mạnh chính.

Công ty cũng thiết lập những tiêu chuẩn cao cho các sản phẩm và hành vi ứng xử của nhân viên. Hiểu rằng danh tiếng của công ty phụ thuộc vào các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức, ON Semiconductor có trách nhiệm cung cấp các cam kết của công ty đúng thời gian cùng chất lượng cao nhất. .

Thêm vào đó, công ty đánh giá cao những nhân viên thể hiện thái độ tích cực, làm việc thông minh với tinh thần khẩn trương, trong khi luôn duy trì cam kết tuân thủ những tiêu chuẩn, quy định và luật pháp hiện hành.

ON Semiconductor cũng nhận thức rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty cam kết phát triển song song với sự bền vững môi trường, tuân thủ những yêu cầu của khách hàng, đảm bảo trách nhiệm với nguồn cung ứng. Công ty cũng tổ chức nhiều chương trình từ thiện và tình nguyện, góp phần tác động tích cực đến xã hội và cộng đồng.

ON Semiconductor Bình Dương luôn cố gắng lắng nghe tiếng nói, mong đợi phản hồi của nhân viên thông qua nhiều kênh giao tiếp. Đường dây trợ giúp của nhân sự hoạt động 24/7, tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật các chính sách của công ty, giúp họ nhận được câu trả lời trực tiếp cho các thắc mắc và yêu cầu.

Khảo sát gắn kết nhân viên Pulse 2019 do Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp quốc gia Mỹ (NBRI) thực hiện cho phép đối chiếu điểm chuẩn của ON Semiconductor trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tổng điểm của ON Semiconductor tại khảo sát gắn kết nhân viên Pulse 2019 là 71%. Số điểm này vượt quá mục tiêu gắn kết là 69%, vượt mức trung bình của ngành là 50%.

Công ty thể hiện những giá trị của con người thông qua nhiều chương trình tập thể. “Tuần lễ đa dạng” được tổ chức hàng năm, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về những nền văn hóa khác nhau đến từ các nhân viên nước ngoài, hoặc thực hiện những chuyến thăm hỏi nhân viên thuộc dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Công ty cũng tổ chức hội thảo “Các thế hệ tại nơi làm việc” để thúc đẩy môi trường làm việc hài hòa thông qua việc công nhận kinh nghiệm khác biệt đạt được từ sự đa dạng nhóm tuổi.

ON Semiconductor Bình Dương cùng với ON Semiconductor Việt Nam đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất ở châu Á” năm 2018 tiếp tục củng cố thương hiệu công ty tại Việt Nam thông qua các chương trình khác nhau. Năm 2019, các chương trình học viên được thiết lập thông qua quan hệ đối tác với các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM. Theo đó, công ty đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp về những điều cơ bản của quy trình bán dẫn và nhiều hơn nữa về ON Semiconductor như là một tổ chức toàn cầu.

