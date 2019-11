PV GAS tham gia tài trợ xây dựng công trình Trường Mầm non Hà Tĩnh

Quảng cáo

Tham dự buổi lễ có Đại diện PV GAS, lãnh đạo huyện Lộc Hà, lãnh đạo xã Thịnh Lộc, đại diện các cô giáo và phụ huynh, cùng đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát.

Công trình xây mới Trường Mầm non xã Thịnh Lộc có tổng mức đầu tư công trình khoảng 4,5 tỷ đồng; trong đó, PV GAS tham gia tài trợ 3 tỷ đồng. Các hạng mục xây dựng bao gồm: công trình xây mới khu nhà 2 tầng khang trang với 8 phòng học được trang bị quạt, đèn chiếu sáng; khu vui chơi, khu vệ sinh và phụ trợ…

Các đại biểu và giáo viên trong niềm vui trước công trình mới

Đây là ngôi trường Mầm non duy nhất của xã Thịnh Lộc – một xã nghèo ven biển của huyện Lộc Hà, với nghề chính của người dân là đi biển và canh tác nông nghiệp, nên đời sống nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Công trình khang trang được xây dựng mới trong khuôn viên của Trường đáp ứng nhu cầu dạy và học của xã, vì hiện nay cơ sở vật chất của trường Mầm non cũ đã không đủ đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các cô giáo và các cháu nhi đồng trong địa bàn xã Thịnh Lộc. Đây sẽ là bước mở đầu để hoàn thiện nhu cầu dạy và học khối mầm non cho xã Thịnh Lộc nói riêng và huyện Lộc Hà nói chung.

Hình ảnh ngôi trường Mầm non mới của Hà Tĩnh

Tại buổi lễ bàn giao công trình, đồng chí Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà đã phát biểu ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty Khí Việt Nam. Các cô giáo trường mầm non xã Thịnh Lộc cùng nhân dân và chính quyền địa phương cam kết sẽ phối hợp, phát huy tối đa hiệu quả công trình tài trợ vì thế hệ trẻ.

P.V