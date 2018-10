PV GAS trao giải cho thí sinh được yêu thích trên fanpage

Tham dự lễ trao giải có đại diện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đơn vị đồng hành: ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban biên tập các chương trình sân chơi- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; ông Vũ Đình Huy – Trưởng ban pháp chế và Hợp đồng khí, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), cùng gia đình các thí sinh đến nhận giải.

Ông Vũ Đình Huy – Trưởng ban pháp chế và Hợp đồng khí, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) Trao giải cho thí sinh

Kết thúc đợt bình chọn thứ 2 (Tháng 7, 8, 9), ban tổ chức đã tìm ra những thí sinh với lượt like và share nhiều nhất trên fanpage “Gameshow Đuổi hình bắt chữ”. Giải nhất trị giá 7.000.000 đồng đã thuộc về Hoàng Nhân với 6400 lượt like và 442 lượt share; Giải nhì trị giá 5.000.000 đã thuộc về: Việt Linh với 5100 lượt like và 1302 lượt share; Giải ba trị giá 3.000.000 đã thuộc về: Thanh Vân với 4900 like và 116 lượt share.

Phát biểu trong lễ trao giải, ông Vũ Đình Huy chia sẻ: “Kể từ tháng 4 năm 2018, PV GAS đồng hành cùng chương trình Đuổi hình bắt chữ trong cuộc thi hấp dẫn này. Đây là lần thứ 2 chúng tôi được trao những phần quà cho các thí sinh của Đuổi hình bắt chữ. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến chương trình giải trí sáng tạo, hấp dẫn cho khán xem truyền hình trên cả nước”.

Là thí sinh đạt giải nhất của cuộc thi, Hoàng Nhân – sinh viên Đại học Bách Khoa gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức: “Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì mình là người may mắn được nhận quà từ trong cuộc thi Người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi hình bắt chữ 2018. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đài Hà Nội và Tổng công ty Khí Việt Nam đã mang đến cho người chơi những phần quà thú vị như thế này”.

Cuộc thi sẽ còn tiếp tục diễn ra sôi nổi hấp dẫn đến tháng 12 và giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt “like” và “share” nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng Kỷ niệm chương của chương trình.

P.V