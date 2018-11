PVN hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 10

Về các chỉ tiêu sản xuất, tổng sản lượng khai thác quy dầu toàn Tập đoàn tháng 10 đạt 1,93 triệu tấn, tính chung 10 tháng đạt 20,1 triệu tấn, vượt 4,9% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 87,9% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 1,15 triệu tấn, vượt 7,2% so với kế hoạch tháng, khai thác 10 tháng đạt 11,71 triệu tấn, vượt 5,5% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 88,5% kế hoạch năm. Khai thác dầu ở trong nước 10 tháng đạt 10,07 triệu tấn, vượt 5,8% so với kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài 10 tháng đạt 1,64 triệu tấn, vượt 3,3% kế hoạch 10 tháng.

Vào lúc 20h50 ngày 17/10/2018, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã lắp đặt thành công sàn chịu lực, khối thượng tầng, ngọn đuốc, sân bay giàn Cá Tầm

Sản lượng khai thác khí tháng 10 đạt 0,78 tỷ m3, tính chung 10 tháng đạt 8,39 tỷ m3, vượt 4,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,4% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 10 đạt 145 nghìn tấn, sản xuất 10 tháng đạt 1,38 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 10 tháng và 89,6% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 10 đạt 1,0 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch tháng, tính chung 10 tháng đạt 7,46 triệu tấn, bằng 84,2% kế hoạch 10 tháng.

Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 2 - 8,7% kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 3,3% - 14,3% kế hoạch 10 tháng đề ra.

Bên cạnh việc hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, giá dầu trung bình trong tháng 10 cũng có sự khởi sắc nên các chỉ tiêu tài chính của PVN cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, trong đó 10 tháng toàn Tập đoàn nộp NSNN đạt 90,9 nghìn tỷ đồng, vượt 23,2% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 499,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21,1% kế hoạch 10 tháng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được xếp hạng 1 trong Bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018. Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVN còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trong đó Tập đoàn đã đăng ký ủng hộ hơn 250 tỷ đồng cùng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2018.

Người lao động PVDrilling

Toàn cảnh Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động của PVN tháng 10 vừa qua là việc Nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Dung Quất chính thức khởi động lại sau 3 năm ngừng sản xuất. Sau 5 ngày khởi động toàn bộ nhà máy, Nhà máy NLSH Dung Quất thuộc Công ty CP NLSH dầu khí miền Trung (BSR -BF) đã cho ra dòng sản phẩm cồn sinh học (E100).

Gần đây, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển”. Tọa đàm đã khẳng định và làm rõ vai trò ngành Dầu khí trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam cũng như đưa ra những hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn tiếp theo nhằm mục đích đưa ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Trong những tháng cuối năm, PVN tiếp tục tập trung vào việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn tại các dự án, nhà máy, hướng đến mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, tạo đà cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo.

P.V