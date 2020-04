Pymepharco Chung Tay Phòng Chống Dịch COVID-19

Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Pymepharco cam kết giữ vững sản xuất để tiếp tục cung ứng đầy đủ thuốc cho thị trường, đặc biệt ưu tiên các loại thuốc có nhu cầu cao trong thời gian đối phó với đại dịch hiện nay như thuốc chống nhiễm trùng, thuốc kích thích miễn dịch và thuốc giảm đau.



Biến “nguy” thành “cơ”: Chúng tôi ý thức một cách rõ ràng là cuộc khủng hoảng hiện nay có quy mô toàn cầu đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng cao và diễn biến thật khó lường – Tổng Giám đốc Huỳnh Tấn Nam chia sẻ – Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Pymepharco sẽ luôn chủ động đối mặt thách thức, biến thách thức trước mắt trở thành lợi thế, tìm kiếm cơ hội bứt phá trong hiện tại và tương lai mang lại những giá trị cho cộng đồng. Khó khăn sẽ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ và thành công hơn.

Bên cạnh đó, để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, PYMEPHARCO đã động viên, chia sẻ, chung tay ủng hộ những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến với COVID-19 đầy cam go và nguy hiểm, tạo thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người Việt Nam đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. PYMEPHARCO hi vọng rằng, những đóng góp của PYMEPHARCO cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này