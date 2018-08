Saigon Co.op, nhà bán lẻ đầu tiên đạt 'Chuỗi thực phẩm an toàn'

Tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn của Saigon Co.op đợt đầu gồm có 33 siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra khu vực TP.HCM, trung tâm phân phối và 21 nhà cung cấp các mặt hàng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản cho siêu thị.

Để tham gia vào chuỗi thực phẩm an toàn, hệ thống các đơn vị này phải duy trì công tác kiểm soát điều kiện cơ sở vật chất tại đơn vị kinh doanh đảm bảo các yêu cầu quy định chuỗi an toàn. Đồng thời duy trì kiểm soát chất lượng hàng hóa đối với các sản phẩm đang kinh doanh khi tham gia chuỗi thực phẩm an toàn và các dấu hiệu nhận diện. Đối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, không tồn dư hóa chất cấm sử dụng, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng và kiểm soát tốt từ sản xuất đến lưu thông.

Ông Phạm Trung Kiên – Phó TGĐ Saigon Co.op cho biết, đơn vị này tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn là để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa đầu vào. Đặc biệt là kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm từ sản xuất đến lưu thông, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, không tồn dư chất cấm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kế hoạch “Xây dựng mô hình thí điểm và triển khai thực hiện phương án quản lý thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn tại Tp. Hồ Chí Minh” năm 2018 của Saigon Co.op.

Chuỗi thực phẩm an toàn mang lại lợi ích cho cộng đồng, đảm bảo sản phẩm thực phẩm đang lưu thông trên thị trường được quản lý chặt chẽ về chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc.

Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đánh giá cao việc hệ thống siêu thị và trung tâm phân phối của Saigon Co.op chủ động tham gia Chuỗi an toàn thực phẩm, mang lại lợi ích thiết thực về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Hướng đến nhà sản xuất thực trách nhiệm trong việc đam bảo chất lượng hàng hóa, nâng cao tính tuân thủ phát luật trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nhà phân phối an tâm với sản phẩm thực phẩm thuộc Chuỗi thực phẩm an toàn và người tiêu dùng tin yêu sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Sau hơn 29 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op hiện nay sở hữu đa dạng các mô hình bán lẻ hiện đại gồm : 98 siêu thị Co.opmart, 3 đại siêu thị Co.opXtra, 258 cửa hàng tiện lợi Co.op Food, 6 cửa hàng tiện lợi 24h Cheers hơn 70 cửa hàng Co.op Smile, 3TTTM Sense City, khu phức hợp SC Vivo City, cửa hàng Bến Thành đặt tại chợ Bến Thành, kênh bán hàng quan truyền hình HTV Co.op, hàng trăm cửa hàng Co.op. Saigon Co.op hiện là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng đa kênh hàng đầu Việt Nam cam kết hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý được các cơ quan nhà nước và người tiêu dùng đánh giá cao.

P.V